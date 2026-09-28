A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Bursa'da İtalya ile karşı karşıya geliyor… İlk maçında Fransa’ya mağlup olan milliler bu maçı kazanıp hem gruptaki ilk galibiyetini almak hem de İtalya’ya karşı tarihindeki ilk zaferi kazanmak istiyor…

İLK 11'LER:

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Arda Güler, Can Uzun, Eren Elmalı, Ozan Kabak, Oğuz Aydın, Barış Alper Yılmaz.



İtalya: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori, Tonali, Doumbia, Frattesi, Kean, Cambiaghi, Esposito.

İLK GALİBİYET GELSİN

İtalya karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele verecek Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 16 kez karşı karşıya geldi. Milliler, İtalya karşısında 5 beraberlik, 11 yenilgi yaşadı. Kalesinde 29 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 10 kez havalandırdı.​​​​​​