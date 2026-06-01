A Milli Takımımızın da yer aldığı 2026 FIFA Dünya Kupası’na sayılı günler kaldı. Dev turnuva öncesi Türkiye, ilk hazırlık maçına çıkıyor. Milliler, İstanbul’da Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlıların Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçı Chobani Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Kritik maç öncesi Montella’nın ilk 11’i belli oldu. İşte A Milli Takımımızın ilk 11’i: Türkiye: Altay, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Oğuz Aydın, Can Uzun, Deniz Gül Kuzey Makedonya: İKİNCİ HAZIRLIK MAÇI 7 HAZİRAN’DA A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi ikinci hazırlık maçında ise 7 Haziran Pazar günü ABD'nin Florida eyaletinde Venezuela ile karşılaşacak. Mücadele, Fort Lauderdale kentindeki maç, Inter Miami FC Stadı'nda TSİ 01.00'de oynanacak. Dünya Kupası'nda ilk grup maçında Avustralya ile karşılaşacak milliler, ABD'deki ana kamp merkezi Arizona Mesa'ya geçecek.

