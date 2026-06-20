A Milli Futbol Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose kentinde Paraguay ile karşı karşıya geliyor… İlk maçında Avustralya’ya kaybeden ay yıldızlılar bu maçtan mutlak 3 puan almak için sahaya çıkıyor. MONTELLA'DAN 3 DEĞİŞİKLİK Avustralya maçından farklı olarak; Barış Alper Yılmaz, Orkun Kökçü ve Zeki Çelik, Paraguay maçında yedek kulübesinde başlıyor. Onların yerine sahaya Kenan Yıldız ,Yunus Akgün ve Mert Müldür sahaya çıkacak. İlk 11'ler: TÜRKİYE: Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda Güler, Yunus, Kerem, Kenan Yıldız. PARAGUAY: Gill, Alderete, Caceres, Alonso, G. Gomez, D. Gomez, Almiron, Cubas, Galarza, Enciso, Pitta DÜDÜK EL SALVADORLU HAKEMDE Kritik müsabakayı El Salvador Futbol Federasyonundan Ivan Arcides Barton Cisneros yönetecek. Cisneros'un yardımcılıklarını aynı ülkeden David Moran ve Antonio Pupiro yapacak. Karşılaşmada Jamaika Futbol Federasyonundan Oshane Nation, dördüncü hakem olacak.

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