ABD'de yayın yapan CBS 6 Albany kanalında ekranlarda eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Ana haber sunucularından Olivia Jaquith, doğum sancıları başlamasına ve suyu gelmesine rağmen yayını yarıda bırakmadı. Üç saat süren canlı yayını tamamlayan Jaquith, ekranda gösterdiği kararlılığıyla hem izleyicilerden hem de meslektaşlarından takdir topladı.

"OLIVIA'NIN SUYU GELDİ!"

Yayının başında izleyicilere ilginç bir gelişme duyuracağını aktaran sunucu Julia Dunn, "Bu sabah gerçekten tam anlamıyla son dakika gelişmesi yaşıyoruz. Olivia'nın suyu geldi ve şu anda doğum sancıları eşliğinde haber sunuyor" diyerek şaşkınlığını izleyenlerle paylaştı.

Jaquith ise yayın sırasında yaptığı kısa açıklamada, "Burada olmaktan mutluyum. Elimden geldiğince masada kalacağım" diyerek profesyonel tavrını ortaya koydu.

Olayın ardından Olivia Jaquith, Times-Union gazetesine verdiği demeçte, doğumun başlamasıyla birlikte doğrudan hastaneye gitmek yerine haber bültenini sunmayı tercih ettiğini söyledi:

"Hastanede gergin bir şekilde beklemek yerine sevdiğim işi yapmak daha iyi hissettirdi. Sabah ekibiyle şakalaşarak sancılarımı daha kolay atlattım."

Spikerin erkek bebeği Quincy'nin doğumu ertesi gün duyuruldu. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jaquith'in canlı yayında doğum sancılarına rağmen yayını tamamlaması ise ABD televizyon tarihinde nadir rastlanan bir an olarak kayıtlara geçti...