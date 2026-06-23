Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), belediyelerin il ve ilçelerin işlek bölgelerine, meydanlara, parklara ve sahillere kurdukları kameralarla internet üzerinden yaptıkları kesintisiz yayınları, hukuka aykırı kişisel veri işleme faaliyeti olduğu kararına bağladı.
Kurum tarafından yapılan incelemelerde, turistik tanıtım amacıyla konumlandırılan kameraların açıları nedeniyle yoldan geçen gerçek kişilerin yüzlerinin net bir şekilde seçilebildiği ve araç plakalarının okunabildiği tespit edildi.
5393 sayılı Belediye Kanunu'nun belediyelere kültür, sanat ve turizm tanıtımı yapma yetkisi verdiği hatırlatılan kararda, bu yetkinin "doğrudan kamerayla canlı izleme" hakkı tanımadığının altı çizildi. Ayrıca bu tarz yayınların, kamusal güvenlik izlemeleriyle aynı statüde değerlendirilemeyeceği belirtildi.
KARARA UYMAYANLARA CEZA KESİLEBİLİR
KVKK, telafisi güç zararların önüne geçmek adına belediyelere talimat verdi. Turizm ve tanıtım amacıyla yapılan mevcut canlı yayınların ivedilikle durdurulması gerektiği, eğer tanıtım yapılacaksa bunun kişisel verileri ihlal etmeyecek alternatif yollarla (örneğin; yüzlerin veya plakaların seçilemeyeceği uzak açılar) sağlanması gerektiği ifade edildi.
Kararda, kişisel veri güvenliğine yönelik tedbirleri almayan ve Kurul kararlarına uymayarak kimlik tespitine imkan tanıyan canlı yayınlara devam eden belediyeler hakkında cezai işlem uygulanacağı duyuruldu.