Yüksek suç oranları ve tehlikeli sokaklarıyla Brezilya, Güney Amerika'nın en dikkatli olunması gereken ülkelerinin başında geliyor. Güpegündüz işlenen suçlar; canlı yayın, kamera dahi dinlemiyor... Bu kez de gaspçıların hedefi, yayın öncesi son hazırlıklarını yapan gazeteci Clara Nery oldu.

Görüntülerde, arka planda kaldırımdan yaklaşan motosikletli gaspçının aniden genç kadının telefonuna uzandığı görülüyor. Ancak Nery, ani bir refleksle telefonuna sahip çıktı ve gasp girişimi başarısız oldu.

"ÇOK SIKI TUTUYORDUM VE BIRAKMADIM"

Nery, yaşadığı o anları şöyle anlattı:

"Arkam dönüktü, motosikletli bir adam kaldırımdan geçti ve telefonumu almaya çalıştı. Neyse ki çok sıkı tutuyordum ve bırakmadım."

Olay yerine gelen askeri polis ekipleri çevrede sıkı bir arama yapsalar da şüpheleyi yakalamayı başaramadılar. Ancak bölgedeki güvenlik kameraları sayesinde motosikletlinin yüzü net şekilde tespit edildi. Görüntüler ise yetkililere teslim edildi...

RIO DE JANEIRO'DA ŞOKE EDİCİ İSTATİSTİKLER

Olayın yaşandığı Rio de Janeiro'nun Kamu Güvenliği Enstitüsü'ne göre 2025 Haziran ayında şehirdeki telefon hırsızlıklarında yüzde 27'lik bir artış yaşandı.

2024 Haziran ayında 1.808 olan vaka sayısı, bu yıl 2.300'e kadar çıktı.