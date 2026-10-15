Indiana eyaletindeki Fayette County Belediye Meclisi’nin 4. Bölge üyeliği için yarışan Jaime West, katıldığı televizyon programında MAGA hareketini destekleyen Cumhuriyetçilere yönelik sert eleştirilerde bulundu.

West, Donald Trump’ı destekleyen siyasetçileri ırkçılıkla suçladı ve bu kişilerin yeterince zeki olmadığını öne sürdü. Konuşması sırasında zaman zaman soruların tekrarlanmasını isteyen ve masaya vurarak sözlerini vurgulayan aday, “Bizde de silah var” ifadesiyle dikkat çekti.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Üç çocuk annesi West, Cumhuriyetçiler tarafından tehdit edildiğini ileri sürdü. Aday, kendisine hakaret edildiğini ve Fayette County Şerifi’nin yeğeninin kendisini öldürmekle tehdit ettiğini iddia etti.

West’in açıklamalarına yanıt veren Fayette County Şerif Ofisi yöneticisi Zac Jones ise Fox News Digital’a yaptığı değerlendirmede, beş kız yeğeni olduğunu ve erkek yeğeninin bulunmadığını belirtti. Jones, West’in kimi kastettiğini anlamadığını ifade etti.

ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİASI

Röportaj görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından bazı kullanıcılar West’in konuşma biçimine ve tavırlarına ilişkin yorumlarda bulundu. Adayın kelimeleri yuvarladığı ve konuşmakta zorlanıyor gibi göründüğü yönündeki değerlendirmeler üzerine bazı kişiler alkollü olup olmadığını sorguladı. Ancak görüntüler, West’in alkollü olduğuna dair tek başına kanıt oluşturmuyor.

Fayette County Belediye Meclisi’nin 4. Bölge üyeliği için yarışan Jaime West, seçimde Cumhuriyetçi aday Gary Keener Jr. ile karşı karşıya gelecek. The Sun gazetesinin de konuya ilişkin açıklama almak üzere West’e ulaştığı belirtildi.