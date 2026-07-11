Mahkemenin mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden gelen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi ile CHP lideri Özgür Özel ekibi arasındaki gerilim sürerken, yeni parti kurulacağına yönelik iddialar da siyaset gündemindeki yerini koruyor.

CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK?

CHP kulislerinde bu kez de cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları öne çıktı. Her gün yeni bir iddianın konuşulduğu kulislerde, "Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusu gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan da konuya ilişkin dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı.

'VAHAP SEÇER' İDDİASI

Burhan Mersin'i işaret ederek Vahap Seçer'in Cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyen belediye başkanlarının olduğunu söyledi.

Sinan Burhan'ın tv100'deki açıklamaları şu şekilde:

-Belediye Başkanları arasında istişareler yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in cumhurbaşkanı adayı olmasını isteyen Belediye Başkanları var.

-Çok sayıda Belediye Başkanı, ‘Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa Vahap Seçer de alır’ diyor. Vahap Seçer’e ‘CHP’de kal, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ol ‘diyen belediye başkanları var.