Gazeteci Sinan Burhan, tv100’de yayımlanan Gündem Özel programında Cumhur İttifakı milletvekillerinin, Salı günü infaz düzenlemesini TBMM’ye sunacağını öne sürdü.

Düzenleme, 31 Temmuz 2023’ten önce işlenen suçlar için cezası 3 yıl ve altında kalanları kapsayacak.

Bu kapsamda, suç ayrımı olmaksızın yaklaşık 35 bin kişinin bayramdan önce tahliye edilmesi bekleniyor.

Bir yıl içinde ise düzenlemeden toplam 55 bin kişinin yararlanması öngörülüyor.

'KAPALIDAN AÇIĞA, AÇIKTA DENETİMLİ SERBESTLİK'

Burhan, düzenlemenin detaylarına ilişkin, “Cezası 3 yılın altında olanlar, hangi suçtan hüküm giymiş olursa olsun hapisten çıkacak. Örneğin, 5-10 yıl hapis yatmış ve cezasından 3 yıl kalan bir kişi, kapalı cezaevindeyse açık cezaevine geçecek, açık cezaevindeyse denetimli serbestlikten yararlanacak. Örgütlü suçlar ve adi suçlar arasında ayrım yapılmayacak, hukukun temel prensipleri gereği herkes bu haktan faydalanacak” dedi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla düzenlemenin kısa sürede yasalaşması bekleniyor.