İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'da, göçmen krizini canlı yayınla aktaran bir RTVE muhabiri, yayın sırasında tacize uğradı.

"POLİS BÖLGEYİ KORUYOR" DERKEN

Kalabalığın önünde mikrofonu eline alarak bölgedeki temizlik çalışmalarını ve güvenlik önlemlerini aktaran kadın muhabir, "Polis ekipleri, Ulusal Polis ve Sivil Muhafızlar (Guardia Civil) tüm bu bölgeyi koruma altında tutuyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren yürütülen operasyonda..." cümlelerini kurduğu sırada, arkasından sokulan bir kişi tarafından kalçasına dokunularak taciz edildi.

Muhabir, yaşadığı taciz hamlesi üzerine bir anlığına irkildi ve arkasına döndü. Ancak profesyonelliğini koruyarak konuşmasını kesmedi ve yayına ara vermedi.

Yaşadığı şoku çabuk atlatmaya çalışan kadın gazeteci, durumu belli etmemeye gayret gösterip kameraya dönerek bölgedeki son durumu ve güvenlik güçlerinin müdahalesini aktarmaya devam etti.

İzleyenleri ve stüdyodakileri dehşete düşüren o anlar, canlı yayın kamerasına saniye saniye yansıdı.