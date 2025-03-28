SÖZCÜ TV'de Gülinay Selçuk ile Öncesi Sonrası programının konuğu CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre oldu.

Selçuk, İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın dün gözaltına alınmasının ardından sosyal medyadaki yorumlara dikkat çekti.

"Geride bıraktığımız dakikalarda gelen karar üzerinden devam etmek istiyorum" diyen Selçuk sosyal medyadaki şu yorumlara dikkat çekti:

TAM TERSİ OLMASI GEREKMİYOR MUYDU?

"Sosyal medyayı tararken, İmamoğlu'nun 'avukatımı serbest bırakın' çağrısına gençler yorumlar yazmışlar ve demişler ki; burada bir yanlışlık yok mu? Tam tersi olması gerekmiyor muydu?"

"Gerçekten de bugün artık hep ironisini yaptığımız şeyler başımıza geliyor" ifadelerini kullanan Selçuk, "Avukat müvekkilinin serbest kalması için mücadele vermesi gerekirken tam tersi şu an artık; cezaevinden tutuklu bulunan ve avukatı gece gözaltına alınmış bir kişi olarak Ekrem İmamoğlu artık mesaj veriyor ve geride bıraktığımız dakikalarda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını öğrendik Sayın Pehlivan'ın" dedi.

CHP'li Emre ise konuya ilişkin şunları kaydetti:

"İMAMOĞLU İLE ÇALIŞAN KİM VARSA HEDEFE KONULMUŞ DURUMDA"

"Savunma hakkının kullanılması bakımından büyük önem taşıyor. Gerçekten büyük bir garabet ile karşı karşıyayız. Burada olayın arkasındaki siyasi bağlamı atlamamamız gerekir diye düşünüyorum.

Temel olarak halkın desteğini yitirmiş bir azınlık iktidarı var bugün. Çoğunlukta bulunanlara karşı siyasi operasyonlarla, hukuku siyasi amaçlarla kullanarak operasyonlar tertipleniyor.

İmamoğlu bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan'ı yeneceği ve en güçlü aday olduğu ve ön seçimlerde halkın büyük bir desteğini alacağı için hedefe konulmuş durumda. O yüzden İmamoğlu ile irtibatlı kim varsa; o da hedefe konulmuş durumda. O nedenle İmamoğlu'yla çalışan kim varsa o da hedefe konulmuş durumda."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan TCK 282 ve 5549 sayılı kanun kapsamında gözaltına alınmıştı.

Gözaltı kararının ardından İmamoğlu paylaşımında şunları kaydetmişti:

"Yasakçı akılda ne yalan biter ne de iftira. Bu sefer de uyduruk gerekçelerle avukatım Mehmet Pehlivan gözaltına alındı. Demokrasi darbesi yaptıkları yetmiyormuş gibi bu darbenin mağdurlarının kendilerini savunmasına da tahammül edemiyorlar. Demokrasi darbesine hukuk darbesini de eklemek istiyorlar. Bir avuç kifayetsizin ülkemize yaşattığı kötülük büyüyor. Derhal avukatımı serbest bırakın."