Ramazan ayında ATV ekranlarında iftar ve sahur programlarını sürdüren Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, canlı yayında kendisine yöneltilen bir soru üzerine verdiği cevap dikkat çekti.

Aşçılık yaptığını belirten bir izleyici, "Mutfakta tadını bilmediğin bir şeyi satamazsın mantığı var. Bu yüzden müşteriye tadını anlatmak için domuz eti yedim. Bunun hükmü nedir?" sorusunu yöneltti. İzleyicinin bu sorusu üzerine Hatipoğlu, duruma tepki göstererek yapılan eylemin dini açıdan kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"BÖYLE BİR YERDE ÇALIŞMAN DOĞRU DEĞİL"

Söz konusu uygulamanın yanlış olduğunu belirten Hatipoğlu, çalışanların dini hassasiyetlerini koruması gerektiğini ifade ederek şu açıklamalarda bulundu:

"Böyle bir yerde çalışman doğru değil. Kimin mekanı olursa olsun, haram satan o haramın ortağıdır. Siz de maalesef buna bulaşmışsınız. Yapılması gereken, 'Allah beni doyurur' diyerek oradan ayrılmaktı. Gönülden hiçbir Müslüman domuz etine 'evet' demez."

Açıklamasının devamında domuz etinin haram kılınma gerekçesine değinen Hatipoğlu, bunun bir inanç testi olduğunu belirtti. Domuzu bir "denek hayvanı" olarak niteleyen Hatipoğlu, "Allah bu hayvanı imanımızı ve nefsimizi denemek için bir unsur olarak ortaya koydu ve yemememizi emretti. Birçok zararı olmasının yanı sıra, Allah haram ettiyse o pistir ve yenmemelidir" ifadelerini kullandı.

Bu anlar sosyal medyada gündem oldu.