Sosyal medya platformlarında yüz binlerce takipçiye ulaşan ve her yayınında yüksek tutarlarda bağış toplayan ünlü fenomen, son canlı yayınında hayatının en büyük şokunu yaşadı. Çocuksu yüz hatları, pürüzsüz cildi ve büyüleyici güzelliğiyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen yayıncının sırrı, yayın sırasında yaşanan beklenmedik bir kaza ile deşifre oldu.

FİLTRE KAYINCA 20 YAŞINDAKİ KADIN 50 YAŞINDA ÇIKTI

Yayın esnasında kameranın açı değiştirmesi ve yapay zeka destekli yüz filtresinin anlık olarak devreden çıkmasıyla ekrandaki görüntü bir anda değişti. Karşılarında 20’li yaşlarında genç bir kadın görmeyi bekleyen izleyiciler, filtresiz haliyle 50’li yaşlarında bir kadını karşılarında bulunca donup kaldı. Yayıncının filtreyi yeniden devreye sokmak için sergilediği panik dolu anlar ise canlı yayına saniye saniye yansıdı.

TAKİPÇİLERİ GÖNDERDİKLERİ PARANIN İADE EDİLMESİNİ İSTEDİ

Gerçeğin ortaya çıkmasının ardından 140 bin kişi takibi bıraktı. O ana kadar fenomene "güzellik tanrıçası" diyerek yüksek miktarlarda dijital hediye ve bağış gönderen kullanıcılar sosyal medyada adeta isyan etti. Kandırıldıklarını belirten çok sayıda takipçi, platform yönetimine başvurarak gönderdikleri paraların iade edilmesini talep etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kısa sürede sosyal medya platformlarında viral olan olay, dijital dünyadaki güzellik algısını ve filtre aldatmacasını yeniden tartışmaya açtı. Birçok kullanıcı sosyal medyadaki kusursuz görüntülere inanılmaması gerektiğini savunurken, yaşanan skandal dijital yayıncılık tarihinin en büyük illüzyon kazalarından biri olarak kayıtlara geçti.