Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde iki yerel gazete sahibi arasında yaşanan gerginlik kundaklama olayına dönüştü.

İddiaya göre, Şereflikoçhisar Hisar Gazetesi’nin sahibi Yunus Emre Işılak, aralarında husumet bulunduğu belirtilen Yusuf Özdemir’e ait Tuzgölü Haber Gazetesi’nin ofisini gece saatlerinde ateşe verdi.

Işılak’ın, iş yerinin giriş kısmını kundakladığı ve olay anını cep telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayınladığı öne sürüldü.

Yayın sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Işılak’ın, ilçedeki bazı yerel yöneticiler hakkında çeşitli iddialarda bulunduğu belirtildi. Işılak’ın, Yusuf Özdemir’in bazı kamu görevlileriyle birlikte hareket ederek yolsuzluk yaptığı yönünde ifadeler kullandığı aktarıldı.

GEÇMİŞE DAYANAN HUSUMET

T24'ün haberine göre, iki isim arasında daha önceye dayanan bir anlaşmazlık bulunduğu, Işılak’ın geçen yıl Özdemir’i kendi ofisinde darp ettiği iddialarının da gündeme geldiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Ofiste çıkan yangın tamamen söndürülürken, nöbetçi savcının gece saatlerinde olay yerinde inceleme yaptığı bildirildi.

Olayla ilgili olarak Yunus Emre Işılak ile birlikte yanında bulunduğu belirtilen O.M.Y.’nin gözaltına alındığı ve kundaklama iddiasına ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.