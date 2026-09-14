Kardeşinin dört aydır yoğun bakımda olduğunu belirten Karataş, “Bu yayını sürdürmem biraz zor olacak ama sizlerden anlayış ve dua bekliyorum” ifadelerini kullandı.

KONUŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Davut Karataş’ın hayatından söz eden Mustafa Karataş, kardeşinin çevresindeki insanlara yardım etmek için büyük çaba gösterdiğini söyledi. Başkalarının ihtiyaçlarıyla ilgilenirken zaman zaman kendi işlerini geri planda bıraktığını anlattı.

Kardeşinin üniversite mezunu olduğunu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalıştığını belirten Karataş, Kur’an-ı Kerim ve ezanı güzel okuduğunu da dile getirdi. Çok sayıda dostu olduğunu söylediği kardeşini, iyilik yapmayı seven bir insan olarak andı.

KARDEŞİ İÇİN DUA İSTEDİ

Cenazeyi Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nden almayı planladıklarını açıklayan Karataş, kardeşini defnetmek üzere Karabük’e götürmek istediklerini söyledi. Cenaze namazının ertesi gün öğle namazında kılınmasının düşünüldüğünü belirtti.

Ancak programın henüz kesinleşmediğini vurgulayan Karataş, babasının da görüşünü alarak aile içinde karar vereceklerini ifade etti. Karataş, izleyicilerden kardeşi için Fatiha okumalarını istedi.