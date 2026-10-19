Missouri'den bir deniz kuvvetleri yedeği olan Pearadin, 2013 yılından bu yana elmas arayışını sürdürdüğü Crater of Diamonds Eyalet Parkı'nda 6,03 karat ağırlığında bir elmas buldu. Arama alanına daha yakın olabilmek adına Murfreesboro kasabasına taşınan Pearadin, keşif anını TikTok canlı yayını sırasında kaydetti.

Kovadaki çakılların yıkanmasıyla ortaya çıkarılan ve tırnak büyüklüğünde olduğu belirtilen taş, parkta 2026 yılı içerisinde bulunan en büyük elmas örneği oldu.

PARKIN TARİHÇESİ VE ARAMA KOŞULLARI

Eski bir açık ocak madeni sahası üzerine kurulan ve 1972 yılından bu yana faaliyet gösteren Crater of Diamonds Eyalet Parkı'nda bugüne kadar 37 binden fazla elmas çıkarıldı. Ziyaretçiler, 15 dolar (güncel kurla yaklaşık 743,25 TL) katılım ücreti karşılığında 5 galonluk kovaları kaya ve toprakla doldurarak arama yapabiliyor ve buldukları tüm taşları yanlarında götürebiliyor.

Park yetkililerinden Sarah Bivens'ın aktardığı bilgilere göre, alanda yılda ortalama 400 ila 800 adet elmas bulunuyor. Ziyaretçilerin elde ettiği taşların büyük çoğunluğu yaklaşık çeyrek karat ağırlığında ve birkaç yüz dolar (güncel kurla yaklaşık 10.000 ila 25.000 TL) değerinde seyrediyor. Bununla birlikte alanda geçmiş yıllarda da büyük ölçekli keşifler gerçekleştirildi; 2020 yılında Arkansaslı bir banka müdürü 9 karatlık, 2024 yılında ise Fransız bir ziyaretçi 7 karatlık elmas çıkardı.

BÖLGENİN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Gemological Institute of America uzmanlarından Nathan Renfro, doğal elmasların yeraltının derinliklerinde yüksek sıcaklık ve basınç altında oluştuktan sonra volkanik faaliyetlerle yüzeye taşındığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde bu tür jeolojik oluşuma sahip iki ana yatak bulunuyor: Crater of Diamonds ve Colorado'da yer alan Kelsey Lake. Bu özellik, söz konusu parkı dünyada kamuya açık şekilde elmas aranıp çıkarılmasına izin verilen nadir alanlardan biri kılıyor.

PİYASA DEĞERİ DEĞERLENDİRMELERİ

Bulunan taşın nihai satış değeri henüz netlik kazanmadı. Koleksiyoncular elmasın değerinin 1 milyon doları (yaklaşık 49 milyon 550 bin TL) aşabileceğini ifade ederken, Little Rock bölgesinden sertifikalı uzman Laura Stanley, parktan çıkarılan 6 karatlık yüksek kaliteli sarı bir elmasın piyasa değerinin en az 250 bin dolar (yaklaşık 12 milyon 387 bin 500 TL) seviyesinde olabileceğini öngörüyor.

Stanley, parkta bulunan 0,17 karatlık daha küçük elmasların ise ortalama 700 dolardan (yaklaşık 34 bin 685 TL) alıcı bulduğunu ekledi. Kesim ve cilalama işlemleri sırasında elmasların kütlelerinden ortalama %25 oranında kayıp yaşaması, taşın nihai değerini belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.