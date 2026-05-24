Oyuncu Burcu Binici, konuk olduğu Sibel Arna’nın YouTube programında hem sağlık sorunlarını hem de geçmişte yaşadığı travmatik olayları samimi bir dille anlattı. Binici’nin özellikle çocukluk dönemine dair ifadeleri dikkat çekti.
DOĞUŞTAN KALP HASTALIĞI VARMIŞ
Doğuştan kalp rahatsızlıkları olduğunu belirten Burcu Binici, çocukluk yıllarında çevresinden gelen endişeli bakışların kendisini derinden etkilediğini söyledi. O dönem yaşadığı duyguları anlatan Binici, “Çocukken herkes ‘öldü mü, ölecek mi’ diye bekliyordu” sözleriyle yaşadığı süreci özetledi.
22 YIL ÖNCE UÇAK KAZASI YAŞADI
Ünlü oyuncu ayrıca geçmişte geçirdiği uçak kazasına da değindi. Kazada burnunun zarar gördüğünü belirten Binici, hakkında çıkan estetik iddialarına açıklık getirerek, görünümündeki değişikliğin tamamen kaza sonrası oluştuğunu ifade etti.
CANLI YAYINDA KALP SPAZMI GEÇİRMİŞTİ
Programda en dikkat çeken bölümlerden biri ise canlı yayın sırasında yaşadığı sağlık krizi oldu. O anların bir panik atak ya da bayılma olmadığını vurgulayan Binici, “Kalp spazmı geçirdim. O dönem hem psikolojik hem fiziksel olarak zor bir süreçten geçiyordum. Sinir, stres ve romatizma vardı. Vücudum adeta kilitlendi” sözleriyle yaşadığı zorlu dönemi anlattı.
