Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medya üzerinden 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, şantaj, tehdit ve nitelikli dolandırıcılık' yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmada, sanal medya üzerinden müstehcen yayın yapan şüphelilerin, 'VIP oda' adı altında görüntülü görüştükleri kişileri kayda aldığı, sonrasında yakınlarına göndermekle tehdit ederek şantaj yoluyla para aldıkları belirlendi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarındaki işlem hacminin yaklaşık 9 ay içerisinde 70 milyon TL’ye ulaştığı, elde edilen paranın ise kripto varlık piyasalarına aktarıldığı tespit edildi.

Polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Tekirdağ, İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 9'u kadın toplam 16 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı