Nükhet Duru, Nilgün Belgün, Saba Tümer ‘Kaynat Bakalım’ gösterileri 8 Mart Kadınlar Günü’nde yapıldı.
70 yaşındaki Nükhet Duru gecede kendisine özgü dansı yeri yerinden oynattı. Ancak dans ederken bir anda eğilen Nükhet Duru frikik verince sosyal medyanın diline fena düştü.
Nükhet Duru'nun eğildiği sırada iç çamaşırının görünmesi sosyal medyada gündem oldu. Yorumlar peş peşe geldi.
Nükhet Duru'nun o hallerine "Beyaz çamaşırını görmeseydik", "Tayt konusunda ahkam kesiyordu yaptığına bak", "Hasta çamaşırı giymiş sanki", "Kadın çorap üstü korse giymiş", "Sanatıyla ilgilenin donuyla" yorumlar geldi.