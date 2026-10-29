Gerçek adı Nicholas Fosco olan 23 yaşındaki Twitch yayıncısı Lacy, TikTok fenomeni partneri Darla Claire ile Japonya’da bulunduğu sırada bir restoranda canlı yayın açtı.

Yayın sırasında masadan sipariş vermek için kullanılan QR kodu yanlışlıkla kameraya yansıdı. Bu fırsatı değerlendiren bazı takipçiler, kodu tarayarak yayıncının hesabına yemek siparişleri gönderdi. Siparişlerin artmasıyla restoranın faturası 1,6 milyon Japon yenine ulaştı.

Lacy, ödemek zorunda kaldığı tutarın yaklaşık 12 bin dolar, yani 9 bin sterline yakın olduğunu belirtti.

15 TABAK YEMEK GELDİ

Biriken hesabın büyüklüğü karşısında şaşkınlık yaşayan yayıncı, restoran çalışanlarının masaya toplam 15 tabak yemek getirdiğini anlattı. Siparişleri kendisinin ve partnerinin vermediğini belirten Lacy, buna rağmen ortaya çıkan masrafı karşılayacağını söyledi.

Yemeklerin çöpe gitmesini istemeyen yayıncı, siparişlerin restorandaki ailelere dağıtılmasını da teklif etti. Restoran çalışanlarının bu öneriyi kabul ettiği aktarıldı.

SOSYAL MEDYA TARTIŞMA YARATTI

Takipçilerinin sipariş verme olayını eğlenceli bulduğunu ancak kendisinin yüksek bir faturayla karşı karşıya kaldığını belirten Lacy, yaşadığı durumdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Olay sosyal medyada da tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar, iki kişinin bulunduğu bir masaya bu kadar fazla yemek siparişi verildiğinde restoranın müşteriden teyit alıp almaması gerektiğini sorguladı. Bazı kullanıcılar ise olayı esprili yorumlarla değerlendirdi.