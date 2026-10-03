ABD Deniz Kuvvetleri yedek askeri Jack Pearadin, Arkansas eyaletindeki Crater of Diamonds Parkı’nda 6,03 karat ağırlığında bir elmas çıkardı. Bu keşif, parka dönüştürülen sahada bu yıl içinde yapılan en büyük elmas tespiti olarak kayıtlara geçti.

CANLI YAYINDA BÜYÜK KEŞİF

2013 yılından bu yana bölgede arama yapan ve bu uğurda Murfreesboro kasabasına yerleşen Pearadin, bulduğu taşı sosyal medya platformu üzerindeki canlı yayın sırasında yıkadığı çakılların arasından çıkardı. Yaklaşık bir tırnak büyüklüğünde olan 6,03 karatlık elmasın maddi değerine ilişkin farklı görüşler bulunuyor.

Koleksiyoncular taşın 1 milyon doların (yaklaşık 49 milyonun üzerinde) üzerinde bir değere ulaşabileceğini belirtirken, uzman değerleme görevlileri ise bu rakamın yaklaşık dörte biri oranında (yaklaşık 250 bin dolar) bir piyasa ederi olabileceğini ifade etti.

HALKA AÇIK TEK ELMAS MADENİ SAHASI

Eski bir açık elmas madeni olan ve 1972’de eyalet parkına dönüştürülen Crater of Diamonds, dünyada ziyaretçilerin elmas arayıp buldukları taşları yanlarında götürmelerine izin verilen nadir alanlardan biri konumunda. Giriş ücreti karşılığında malzeme toplanabilen parkta her yıl ortalama 400 ile 800 arasında elmas bulunuyor.

Çıkarılan taşların büyük bölümü çeyrek karat civarında kalırken, zaman zaman daha büyük ebatlı taşlara da rastlanıyor. Parkta 2020 yılında 9 karat, 2024 yılında ise 7 karatlık elmaslar tespit edilmişti.

Sahanın bilinen en büyük keşfi ise 1924 yılında çıkarılan ve ABD tarihinin en büyük elması kabul edilen 40,23 karatlık "Uncle Sam" (Sam Amca) olmuştu. İşlendikten sonra 12,42 karata düşen bu taş, günümüzde Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nde sergileniyor.