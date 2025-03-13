MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için 'kurucu önder' ifadesi kullanması gündemdeki yerini korurken dün akşam canlı yayında skandal anlar yaşandı. Metiner, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk ile teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı kıyaslayınca sert tepki gördü. İYİ Partili Özatıcı, Metiner'e, "Allah aşkına kendinize gelin ya. Abdullah Öcalan ile aynı cümlede kullanamazsınız, ben men ederim sizi. Böyle bir saygısızlık olur mu?" dedi.

AKP'li Mehmet Metiner katıldığı canlı yayında, "Ne var yanlış bir şey değil ki o yani. PKK'nın kurucu önderi kim, Abdullah Öcalan. Yani Atatürk için de önder dediğimiz için artık önder kelimesini başkaları için kullanamayacak mıyız?" diye konuştu.

İYİ PARTİLİ ÖZATACI'DAN SERT TEPKİ: MEN EDERİM SİZİ

İYİ Partili Cenk Özatıcı, Metiner'in sözlerine tepki gösterdi. Özatıcı, "Mustafa Kemal Paşa ile kimi kıyaslıyorsunuz hocam? Allah aşkına kendinize gelin ya. Abdullah Öcalan ile aynı cümlede kullanamazsınız, ben men ederim sizi. Böyle bir saygısızlık olur mu?" dedi.

Özatıcı şunları kaydetti:

-Türkiye Cumhuriyeti devletinin banisi ile 50 bin Türk vatandaşının katili alçağı aynı cümlede önder olarak nasıl kullanıyorsunuz? Böyle şey olur mu ya?

Metiner'in "PKK'nın kurucu önderi Abdullah Öcalan, teknik olarak böyle" sözlerine Özatıcı, "Bebek katilidir ne önderi ya, adamı barış güvercini yaptınız yazık" ifadesini kullandı.

"BAHÇELİ'NİN SÖYLEDİĞİ DOĞRU"

Metiner tepki sonrası, "PKK'nın kurucu önderi Abdullah Öcalan'dır. Teknik olarak böyledir. Sayın Bahçeli'nin de söylediği doğrudur, bu kelimeye neden olumsuz anlam yükleniyor, onu anlamıyorum. Hele hele bunu söyleyen MHP gibi Türk milliyetçiliğinin bilge lideri bir insana hadsizliğin ötesidir yani" dedi.

Özatıcı da "Hadsizliği yapan sizsiniz. Siz Mustafa Kemal Paşa ile Öcalan'ı aynı cümle içerisinde kullanıyorsunuz önder olarak. Bundan büyük hadsizlik olur mu" düşüncesini dile getirdi.