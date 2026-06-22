Belçika Milli Takımı'nın yıldız isimlerinden Jeremy Doku, ilk çocuğunun doğumunda eşinin yanında olmak amacıyla FIFA 2026 Dünya Kupası kampından ayrılma kararı aldı. Doku'nun tercihi spor kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Fransız gazeteci France Pierron'un açıklamaları tartışmaları daha da alevlendirdi.

Canlı yayında konuşan Pierron, Doku'nun kararını eleştirerek, Dünya Kupası'nda forma giymenin birçok futbolcunun hayalini süslediğini ve bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini savundu. Gazetecinin, babaların doğum sırasındaki rolüne ilişkin ifadeleri ise sosyal medyada yoğun tepki topladı.

Kamuoyundan gelen eleştirilerin ardından Fransız spor gazetesi L'Equipe, Jeremy Doku ve ailesinden özür dileyen bir açıklama yaptı. Gazete, yaşanan tartışmaların ardından France Pierron ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Eşinin doğumu nedeniyle milli takım kampından ayrılan Doku'nun kararı, aile yaşamı ile profesyonel spor kariyeri arasındaki dengeye ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

Öte yandan Belçikalı futbolcunun, doğumun ardından yeniden milli takım kampına katılıp katılmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.