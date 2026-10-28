Meksika'da canlı yayınlanan eğlence programında sunucunun tekme attığı uçan drone, stüdyoda bulunan model Isabella'nın doğrudan yüzüne çarptı. Darbenin etkisiyle yüzünden ve ağzından yaralanan model acı içinde yayından ayrılırken, yayıncı kuruluş olayın tüm maddi sorumluluğunu sunucunun üstleneceğini açıkladı.

CANLI YAYINDA SAVRULAN DRONE MODELİN YÜZÜNE ÇARPTI

Meksika'nın Monterrey kentinde Multimedios bünyesindeki Canal 6 ekranlarında yayınlanan "Es Show" programında canlı yayın sırasında kaza yaşandı. Program sunucusu Ernesto Chavana, stüdyo içerisinde uçuş yapan hava çekim aracına ayağıyla sert bir tekme savurdu. Havada dengesini kaybederek hızla savrulan drone, o sırada sahne kenarında bekleyen ekip üyesi model Isabella'nın yüzüne isabet etti.

KAZA CANLI YAYINDA GERÇEKLEŞTİ

Pervaneleri dönen cihazın doğrudan yüzüne çarpması sonucu modelin ağız ve yüz bölgesinde kesikler ve doku hasarı oluştu. Darbenin etkisiyle sarsılan genç kadın, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayarak güvenlik gerekçesiyle derhal set alanından uzaklaştırıldı. Yayına devam etmekte zorlanan stüdyo ekibi, yaralanan modele ilk müdahalenin yapılması için sağlık ekiplerini çağırdı.

YARALANAN MODELİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Hastaneye sevk edilen Isabella'nın sağlık durumuna ve yüzündeki yaralanmaların kalıcı hasar bırakıp bırakmadığına dair henüz ayrıntılı bir tıbbi rapor yayımlanmadı. Canlı yayındaki tekmeyle kazaya sebebiyet veren sunucu Ernesto Chavana hakkında ise kanal yönetimi tarafından herhangi bir disiplin cezası veya programdan uzaklaştırma kararı alınıp alınmayacağı belirsizliğini koruyor.

Gelişmelerin ardından Multimedios yapım ekibi kamuoyuna kısa bir açıklama yaptı. Açıklamada, yaşanan olayın tamamen sunucu kaynaklı bir kaza olduğu ve modelin tedavi masrafları dahil olmak üzere doğacak tüm maddi ve fiziki zararın bizzat Ernesto Chavana tarafından karşılanacağı teyit edildi.