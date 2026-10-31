Yeni yıl yaklaşırken milyonlarca memur, emekli ve çalışanın gözü kulağı maaşlara yapılacak artış oranlarına çevrildi.

Sözcü Televizyonu canlı yayının yazı tahtasının başına geçen Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz; Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı kesinleşen veriler ile Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi (PKA) tahminlerini harmanlayarak masadaki tüm formülleri ekran başındakilere anlattı.

MASADAKİ İLK FORMÜL: 6 AYLIK ENFLASYON %10,08

Yılmaz, ikinci altı aylık döneme ilişkin enflasyon projeksiyonunu tahtaya taşıyarak hesaplamanın temelini kurdu:

Kesinleşen aylar: Temmuz (%1,78), Ağustos (%1,84), Eylül (%1,84).

Beklenti/tahmin ayları: Ekim (%2,11), Kasım (%1,18), Aralık (%0,97).

Bu verilere göre 6 aylık kümülatif artışın yaklaşık %10,08 civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN YENİ MAAŞ TABLOSU

Toplu sözleşme oranları ve enflasyon farkı hesabı üzerinden tahtaya yazılan rakamlar şu şekilde netleşti:

Memur Emeklisi: Mevcut 31.526 TL'den, %10,08 artışla 34.054 TL seviyesine,

Bekâr Memur: Mevcut 66.187 TL'den 71.495 TL seviyesine,

Evli Memur: Mevcut 70.257 TL'den 75.891 TL seviyesine yükseliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI: REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM SEÇENEKLERİ

En düşük emekli aylığında masada birden fazla seçenek bulunuyor:

Sadece Enflasyon Farkı: Mevcut 23.552 TL olan taban aylık, %10,08'lik enflasyon artışıyla (+2.374 TL farkla) 25.926 TL oluyor.

Seyyanen Zam İhtimali: Her emekliye 5.000 TL gibi maktu bir ilave artış yapılması senaryosu tartışılıyor.

Refah Payı Eklenirse:

%10 enflasyon + %5 refah payı (%15 zam): 27.084 TL

%10 enflasyon + %10 refah payı (%20 zam): 28.262 TL

%10 enflasyon + %15 refah payı (%25 zam): 29.440 TL

%10 enflasyon + %20 refah payı (%30 zam): 30.617 TL

Dikkat çeken diğer modeller arasında; 3.600 gün ile 9.000 gün prim ödeyenlerin ayrılması, tabandan tavana doğru oransal kademeli artış yapılması ve çalışan-çalışmayan emekli ayrımı yer aldı.

'VATANDAŞLIK MAAŞI' MODELİ

Yayında emekliler için gündeme gelen alternatif formüller de detaylandırıldı:

Kademeli Artış: Taban maaş alanlara daha yüksek, maaşı yukarıda olanlara daha düşük oransal zam verilmesi.

Çalışan Emekli Ayrımı: Çalışmaya devam eden emeklilerin SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) ödeyerek kendi maaşlarının önemli bir kısmını sisteme geri kazandırdığı vurgulandı.

Yaş ve Pozitif Ayrımcılık: 60 ve 65 yaş üzeri ile engelli emeklilere ilave fark verilmesi.

Vatandaşlık Maaşı Modeli: Haneye giren gelir ile belirlenen eşik arasındaki farkın (örneğin 23.552 TL gelir ile 28.075 TL eşik arasındaki 4.523 TL farkın) kira, ısınma, enerji ve gıda desteği gibi mahsuplaşma yollarıyla doğrudan Hazine tarafından karşılanması.

ASGARİ ÜCRETTE EN GÜÇLÜ SENARYO

Gerçekleşen ve hedeflenen enflasyonu kıyaslayan Yılmaz, asgari ücrette en kuvvetli beklentinin %25 ile %30 bandı olduğunu ifade etti:

%25 Zam Senaryosu: Net asgari ücret 35.084 TL, brüt 41.287 TL

%30 Zam Senaryosu: Net asgari ücret 36.458 TL, brüt 42.939 TL

Tablodaki diğer olasılıklara göre net tutarlar; %21 zamda 33.971 TL, %35 zamda 37.901 TL, %40 zamda ise 39.305 TL olarak hesaplandı.

Yapılacak zammın işverene toplam maliyeti de sektör ve prim teşvik durumuna göre tahtaya tek tek yazıldı:

%25 Zamda: İmalat sektöründe maliyet 49.028 TL, hizmet ve diğer sektörlerde 50.267 TL, SGK borcu olup teşvikten yararlanamayan işveren için 51.093 TL.

%30 Zamda: İmalat sektöründe 50.990 TL, hizmet sektöründe 52.278 TL, borçlu işverenler için 53.137 TL.

Yılmaz, 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet temsilcisinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürecinde, Türk-İş tarafından açıklanan 38.024 TL'lik açlık sınırının pazarlık masasında sendikaların en kritik "kırmızı çizgisi" olacağının altını çizdi.