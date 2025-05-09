Amerikan televizyon kanalı Fox News’te canlı yayın sırasında korkunç bir an yaşandı. "Fox News at Night" programında konuşma yaptığı sırada siyasi yorumcu Camryn Kinsey, aniden bilincini kaybederek yere yığıldı.

O anlara tanıklık eden sunucu Jonathan Hunt, şaşkınlığını gizleyemeyerek, “Aman Tanrım, Camryn için biraz yardım alacağız” diyerek duruma anında tepki verdi. Olay, stüdyoda kısa süreli paniğe neden oldu.

Fox News tarafından yapılan resmi açıklamada, sağlık ekiplerinin hızla müdahale ettiği ve aynı zamanda Titan Media Strategies’in yöneticisi olan Kinsey’nin durumunun şu anda stabil olduğu belirtildi. Açıklamada, “Camryn Kinsey kendine geldi ve sağlık durumu iyiye gidiyor” denildi.