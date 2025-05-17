78'inci Cannes Film Festivali'nde Hollywood yıldızlarının yanı sıra, Türk oyuncular da boy gösteriyor.
Ünlü bir takı markasının davetlisi olarak Cannes'a giden Hande Erçel şıklığıyla göz kamaştırıyor.
Tom Cruise'un başrolündeki 'Görevimiz Tehlike Son Hesaplaşma' filminin kırmızı halısında objektiflere poz veren Erçel, toz pembe uzun bir elbise tercih etti. Pozlarını 31.8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşan Erçel'e, "Pamuk şeker gibi" ve "Zarafetine hayran kaldım" yorumları yapıldı.
'Mission İmpossible: The Final Reckoning' filminin galasına da Derin göğüs ve derin yırtmaçlı elbiseyle
katılan Erçel'e yine beğeni yağdı.
Son olarak kaldığı otelde beyaz mini elbisesiyle verdiği pozları da Instagram hesabından paylaşan 31 yaşındaki oyuncuya, takipçileri övgüler yağdırdı.