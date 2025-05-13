78'inci Cannes Film Festivali'nin başlamasına saatler kala organizasyon komitesinden gelen, "Kırmızı halıda çıplaklık yasak" şeklindeki açıklama gündeme damgasını vurdu.
Festival yönetimi, "görgü ve nezaket" gerekçesiyle başlattığı yeni uygulamayla cesur transparan elbiseler ve fazla dekolteli tasarımları yasaklıyor. Festival belgelerinde açıkça belirtilen kural şöyle: "Kırmızı halıda ve festival alanlarında çıplaklık yasaktır."
Bu kararın, son yıllarda moda dünyasında giderek popülerleşen 'çıplak elbise' trendine karşı önlem olarak alındığı belirtiliyor. Bu kıyafetlerin, organizasyonun önüne geçip ciddiyeti azaltacağını düşünen komite, kurallara uymayan kişilerin kırmızı halıya alınmayacağını da net şekilde belirtiyor.