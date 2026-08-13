Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever, bir süredir gördüğü lösemi tedavisinin ardından 8 Ağustos Cumartesi günü Almanya’nın Essen kentinde hayatını kaybetti. 59 yaşında yaşamını yitiren sanatçının cenazesi, Almanya’dan memleketi Kuzey Makedonya’ya getirildi. Cansever, Veles kentinde düzenlenen cenaze töreninin ardından sevenlerinin ve yakınlarının duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. VELES’TE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ Cansever için Veles’te bulunan Gazi Ahmet Paşa Camii’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Sanatçının ailesi ve yakınları, tören öncesinde caminin avlusunda taziyeleri kabul etti. Cenaze namazını, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı caminin imamı Fevzi Yazıcı kıldırdı. Törene Cansever’in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. CENAZESİ AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLDİ Cenaze namazının ardından Cansever’in naaşı, uzun yıllar yaşadığı evinin önüne götürüldü. Burada yakınları ve sevenleri tarafından dualarla karşılanan sanatçının cenazesi daha sonra aile kabristanına götürüldü. Cansever, doğup büyüdüğü Veles’te düzenlenen törenin ardından aile kabristanında toprağa verildi. MEHMET NURİ ERSOY’DAN ÇELENK Cansever’in cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da çelenk göndererek taziyelerini iletti. Bir süredir lösemi tedavisi gören Cansever, 8 Ağustos’ta Almanya’nın Essen kentinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Sanatçının cenazesi, vasiyeti ve ailesinin isteği doğrultusunda doğup büyüdüğü Kuzey Makedonya’ya getirildi.

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