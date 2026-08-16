Lösemi mücadelesini kaybederek hayatını kaybeden Cansever, Kuzey Makedonya’da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Sanatçının Türkiye’den gelen dostları DJ Yılmaz, Kader ve Fatih Bulut olurken, Kader’in tabuta sarıldığı anlar törende duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

TÜRKİYE’DEN SADECE ÜÇ DOSTU YANINDAYDI

Cansever’in Kuzey Makedonya’daki cenazesine Türkiye’den yalnızca üç sanatçı katıldı. DJ Yılmaz, Kader ve Fatih Bulut, dostlarına son görevlerini yerine getirerek sanatçının ailesinin acısını paylaştı.

FATİH BULUT: “HAYAT BAZEN İNSANA SEÇMEDİĞİ YÜKLERİ VERİR”

Cenazenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fatih Bulut da Cansever ailesiyle tanışmasının kendisi için sıradan bir karşılaşma olmadığını belirtti.

Bulut, ailenin yaşadığı zorluklara yakından şahit olduğunu ifade ederek, bu deneyimin kendisinde vicdan ve merhamet duygularını daha da büyüttüğünü söyledi.

“Bazı insanları tanımak, onların hayatına şahit olmaktır” diyen Bulut, Cansever ailesinin yaşadığı zorlukları gördüğünü belirterek, insanların zamanla acıları kabullenmeyi ve tüm yaşananlara rağmen kalbini kaybetmemeyi öğrendiğini ifade etti.

KADER TABUTA SARILARAK VEDA ETTİ

Cansever’in cenaze töreninde fenalaşan şarkıcı Kader, arkadaşının tabutuna sarılarak son vedasını gerçekleştirdi. Gözyaşları içinde konuşan Kader, Cansever’e olan duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Canım son görevimi yerine getirdim. Sana son kez sarıldım, çok zordu benim için. Öptüm soğuk tabutunu. Helallik aldım, helallik verdim. Kanadım kırıldı, eksildim. Mekânın cennet olsun ablam. Yattığın yer incitmesin seni.”

Kader’in bu sözleri cenazede duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

CANSEVER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Lösemi nedeniyle hayatını kaybeden Cansever, doğup büyüdüğü Kuzey Makedonya’da ailesi, dostları ve sevenlerinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye’den cenazeye katılan üç dostunun vedası ise sanatçının ardından geride kalan acıyı bir kez daha gözler önüne serdi.