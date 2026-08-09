Lösemi tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cansever’in vefatı sanat dünyasını yasa boğarken, meslektaşı Popstar Mehtap’ın sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Cansever’in ölüm haberinin ardından yapılan bazı paylaşımlara tepki gösteren Mehtap, sanatçının yaşadığı dönemde yanında olmayan kişilerin şimdi taziye mesajları yayımlamasını eleştirdi.

“ÜZÜNTÜMÜ ANLATAMAM”

Cansever’in ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getiren Mehtap, meslektaşının çok özel bir insan olduğunu söyledi.

Mehtap paylaşımında, “Üzüntümü anlatamam size, o kadar muhteşem bir insandı ki...” ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Sosyal medyada Cansever’in vefatının ardından yapılan bazı paylaşımlara tepki gösteren Mehtap, sanatçının hayattayken destek görmediğini savundu.

Mehtap, “Sosyal medyada bazı paylaşımlar var, Cansever’in bir kere bile sahnesine gitmeyen, ihtiyacı var diye ekibine sormayan insanlar paylaşım yapmaya başlamışlar” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“YALANCISINIZ, SAHTEKÂRSINIZ”

Sözlerini sertleştiren Popstar Mehtap, bazı kişilerin paylaşımlarını “timsah gözyaşları” olarak nitelendirdi.

Ünlü isimlere yönelik “Yalancısınız, sahtekârsınız. Arabesk müzik sevenler bunlar hep sahte, bunlar hep timsah gözyaşları” ifadelerini kullanan Mehtap, Cansever’in artık geri dönmeyeceğini söyledi.

Mehtap, “Cano gitti ya. Cano daha geri gelmez. İlk haberi alanlardan biriyim” derken, sahte olduğunu düşündüğü paylaşımlara da sert tepki gösterdi.