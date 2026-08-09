Arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Cansever’den sevenlerini yasa boğan haber geldi. Bir süredir lösemi nedeniyle tedavi gören 59 yaşındaki sanatçı, yaşamını sürdürdüğü Almanya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cansever’in vefatının ardından, sağlık durumuyla ilgili yaptığı son paylaşım yeniden gündeme geldi.

ARABESK MÜZİĞİN ACI KAYBI

Bir süredir lösemiyle mücadele eden Cansever’den acı haber geldi. Yaşamını Almanya’da sürdüren ve hastanede tedavi gören ünlü arabesk sanatçısı, 59 yaşında hayatını kaybetti. Cansever’in vefatı müzik dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu.

90’LI YILLARA DAMGA VURMUŞTU

“Ağla gözbebeğim” ve “Sen de gittin” gibi şarkılarıyla 90’lı yıllarda geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cansever, kendine özgü yorumu ve arabesk müziğe kattığı eserlerle hafızalarda yer edindi.

Aralık ayında lösemi teşhisi konulan sanatçı, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Tedavi sürecinde sağlık durumuyla ilgili zaman zaman sevenlerine sosyal medya hesabından bilgi veren Cansever, son paylaşımında yaşadığı zorlu süreci anlatmıştı.

“KONUŞAMIYORUM, YAZAMIYORUM” DEMİŞTİ

Cansever’in ölümünden önce yaptığı son paylaşım ise sevenlerini derinden etkiledi. Ateş problemi yaşadığını ve tansiyonunun düşük seyrettiğini belirten sanatçı, kendisini merak edenlere seslenerek sağlık durumuyla ilgili bilgi vermişti.

Cansever paylaşımında, “Canlar, merak etmeyin. Allah’ın izniyle bu da geçecek. Çok yazan ve arayan var. Konuşamıyorum, yazamıyorum. Sürekli serum ve antibiyotik alıyorum, sürekli yatıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Sanatçının bu sözleri, ölüm haberinin ardından yeniden gündeme geldi.

ÖLÜMÜNDEN BİR AY ÖNCE DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

Cansever, hayatını kaybetmeden yaklaşık bir ay önce, 9 Temmuz’da doğum gününü yakınlarıyla birlikte kutlamıştı. Kendisine yapılan sürpriz doğum günü kutlamasından duyduğu mutluluğu sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı, sevenlerine teşekkür etmişti.

Cansever paylaşımında, “Küçük bir doğum günü kutladık. Samara sürpriz yaptı, teşekkür ederim kuzu, çok mutlu oldum. Bir de benim canlar gelmiş. Çok güzeldi, çok mutlu oldum. Fatoş ve Nataşa ve iki küçük kuzulara da ayrıca teşekkür ederim. Hediyeleriniz için çok sağ olun” ifadelerini kullanmıştı.

Sanatçının ölümünden yalnızca bir ay önce yaptığı bu paylaşım, vefat haberinin ardından yeniden gündeme geldi.

PRODÜKTÖRÜNDEN DUYGULANDIRAN VEDA

Cansever’in vefatının ardından prodüktörü de sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Sanatçıyla daha iki gün önce birlikte güldüklerini belirten prodüktörü, yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi:

“Güzel bir yoldaydın, fakat Allah seni yanında istemiş. Daha sadece iki gün önce birlikte gülüyorduk… Şimdi ise artık yoksun. Seni asla unutmayacağım. Allah sana cennetin en yüce makamını nasip etsin.”

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NDAN TAZİYE MESAJI

Cansever’in vefatının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı da bir taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın mesajında, “Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Kendine özgü yorumu ve unutulmaz eserleriyle gönüllerde iz bırakan sanatçıya Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

90’lı yılların unutulmaz arabesk sanatçılarından Cansever’in vefatı, müzik dünyasında ve sevenleri arasında büyük bir üzüntü yarattı.





