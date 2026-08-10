Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever, Almanya'da kanser tedavisi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan sanatçının cenazesinin Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde toprağa verileceği açıklandı. CANSEVER, VELES'TE TOPRAĞA VERİLECEK Almanya'da bir süredir kanser tedavisi gören Cansever'in cenazesinin Kuzey Makedonya'ya götürülmesi için yola çıkması bekleniyor. Sanatçının cenaze töreni, ülkenin Veles şehrinde gerçekleştirilecek.



Almanya Essen ve Kuzey Makedonya Velles arasında 1979 km'lik mesafe bulunuyor. CENAZE TARİHİ VE SAATİ BEKLENİYOR Cansever'in cenaze programına ilişkin tarih ve saat henüz kesinleşmedi. Cenazenin Almanya'dan Kuzey Makedonya'ya nakil sürecine ilişkin detayların da önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. 59 yaşında hayata veda eden Cansever'in son yolculuğuna uğurlanacağı törenin ayrıntıları belli oldukça kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Cansever'in cenazesi, kendi isteği üzerine doğup büyüdüğü Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde toprağa verilecek. Sanatçının vefatını öğrenen birçok isim, taziye mesajları yayınladı.

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