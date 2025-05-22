İstanbul Küçükçekmece’de yaşanan akılalmaz bir olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. “Asayiş Berkamal” isimli sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan bir video, bir kişinin kaldırım taşına cinsel istismarda bulunduğunu iddia ediyor.

Görüntülerde, kimliği belirsiz bir şahsın kaldırımdaki mantar şeklindeki taşla uygunsuz bir şekilde fiziksel temas kurduğu görülüyor. İki eliyle kasıklarını düzelten ve ardından taşla temas hâlinde aşağı yukarı hareketler yapan şahsın, kendini tatmin etmeye çalıştığı öne sürüldü.

BAŞTA ŞINAV GİBİ GÖRÜLSE DE GERÇEK BAŞKA...

Şahsın hareketleri, ilk bakışta şınav çeker gibi görünse de, görüntülerdeki niyetin çok daha farklı olduğu iddiaları yoğunlaştı. Video, sosyal medyada kısa sürede binlerce kez izlendi ve tepkilere neden oldu.

Bu olay, daha önce kamuya açık alanlarda yaşanan benzer vakaları da akıllara getirdi. Daha önce cansız mankenlere ve damacanalara yönelik cinsel istismar girişimleriyle gündeme gelen bazı şahıslar, toplumda tedirginliğe yol açmıştı. Küçükçekmece'deki bu son görüntüler ise “İnsanlık nereye gidiyor?” sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı.

Emniyet yetkililerinin görüntülerle ilgili inceleme başlattığı ve şahsın kimliğinin tespit edilmeye çalışıldığı bildirildi.