Ünlü oyuncu Ece İrtem, 35 yaşına bastıktan bir gün sonra Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Genç yaşta gelen vefat haberi sanat camiasını yasa boğarken İrtem'in yakın dostu oyuncu Cansu Gültekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, birlikte çekildikleri fotoğraflara yer vererek arkadaşına ilişkin anılarını paylaştı.

İrtem'in eski bir dostu olduğunu belirten Gültekin, "Gerçek anlamda yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmeyen bir arkadaşlıktı. Birbirimizin evinde yaşardık bir dönem. Beraber gülüp ağlardık. Son paramızla bir tabak yemek paylaşırdık. Sonra yıllar bizi biraz ayırdı ama hep iletişimimiz oldu" dedi.

'ÇOK KAYIPLARI OLMUŞTU'

Gültekin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yakın dönemde çok kayıpları ve yasları olmuştu, çok üzülmüştü. Son konuşmamızda bana bunları anlatmıştı."

'BEN GENÇKEN ÖLECEĞİM'

Paylaşımında İrtem ile arasında geçen bir konuşmaya da yer veren Gültekin, oyuncunun kendisine bir defasında, "Kendimi hiçbir hayalimde yaşlı bir kadın olarak hayal edemiyorum, sanırım ben gençken öleceğim" dediğini anlattı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Öte yandan İrtem'in cenazesinin, babası tarafından teslim alınacağı öğrenildi.

Herhangi bir değişiklik olmaması halinde Ece İrtem'in cenazesinin çarşamba günü İzmir'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.