Kazakistan'da yaşayan 27 yaşındaki içerik üreticisi ve influencer Dilyara Khamzina, spor salonundan çıktığı sırada çantasında bulunan powerbank patlayınca alevler içinde kaldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, genç kadının omzundaki çantadan aniden yoğun dumanlar yükseldiği ve cihazın yüzüne yakın bir noktada patlayarak parladığı görüldü.

Patlamanın ardından saçları ve kıyafetleri tutuşan Khamzina, can havliyle çantayı üzerinden fırlatmaya çalıştı.

Olay sonucu genç kadının kafa derisi, saçları, kaşları, kirpikleri ve vücudunun sağ tarafında ciddi yanıklar oluştu. Talihsiz kadına ilk müdahale spor salonunda yapıldı.

Olayın hemen ardından spor salonu personeli yangın söndürme tüpüyle alevleri söndürmeye çalıştı.

Cihazı bina dışına çıkaran çalışanlar, yangını tamamen kontrol altına almayı başardı. Salon yönetiminin çağrısı üzerine olay yerine 5 dakika içinde ambulans sevk edildi.

'BİR DAHA KİMSE BUNU YAŞAMASIN!'

Yanık merkezine kaldırılan ve 12 bin takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni, yaşadığı süreci diğer insanlara bir uyarı olması amacıyla kayda aldı.

Yaşadığı şok nedeniyle ilk başta durumun ciddiyetini anlamayan ve ambulansın gelmesine itiraz eden Khamzina, aynadaki yansımayı görüp saçlarının yandığını fark edince "bir histeri krizine" girdiğini belirtti.

Hastanede yatılı tedaviyi reddederek evde bakım görmeyi tercih eden Khamzina, ilk iki günün yönetilebilir olduğunu ancak üçüncü gün ağrılarının çok şiddetlendiğini ifade etti.

Normal şartlarda elektronik cihazlar konusunda çok titiz olduğunu, geceleri mikrodalga fırın dahil her şeyi kapattığını belirten Khamzina, takipçilerine taşınabilir şarj cihazlarında çatlak, göçük veya düşürme kaynaklı hasar olup olmadığını mutlaka kontrol etmeleri gerektiği uyarısında bulundu.