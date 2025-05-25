Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi, İstanbul Hastanesi'nin üç yıllık kullanımını öngören protokolü önceki gün imzaladı.

Diken'den Mesude Demir'in haberine göre; depreme dayanıksız olduğu için boşaltılan Çapa Hastanesi'nin çok sayıda kliniği, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi’nin yeni 250 yataklı ek hizmet hastanesine taşınacak. Bakanlık ile üniversite, hastanenin üç yıllık kullanımını öngören protokolü önceki gün imzaladı.

HASTALAR TEPKİ GÖSTERDİ

İstanbul Tıp fakültesinin uygulama hastanesi olan İstanbul Hastanesi’nin depreme dayanıksız binaları seneler içinde birer birer boşaltılmıştı. En son cerrahi birimlerin yer aldığı, fakültenin omurgası monobloktaki faaliyetler durduruldu.



Hastanenin mevcut konumundan oldukça uzak bir bölgeye taşınacak olması, hastaneye düzenli olarak gelen hasta ve hasta yakınlarının tepkisine neden oldu.



HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Zülfikar, Diken’e verdiği röportajda, 2028’e kadar binaların yenilenerek depreme hazır hale getirileceğini söyledi.

Zülfikar’dan alınan bilgiye göre söz konusu ek hastane binasının inşaatı tamamlandı. Önümüzdeki günlerde bina Sağlık Bakanlığına teslim edilecek. Ardında da protokol gereği tıp fakültesinin klinikleri taşınacak. Tıp fakültesi kendi kadrolarını ve cihazlarıyla burada hem hizmet verecek hem de tıp fakültesi, uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi vermeyi sürdürecek.

Ek binanın inşaatını yapan firmanın web sitesinde yer alan bilgiye göre 37 bin 527 metrelik hastane binasında toplam 223 deprem izolatörü kullanıldı. Toplam dört bloktan oluşan ek binada, 13 ameliyathane, 29 yoğun bakım ünitesi, 16 yeni doğan yoğun bakım yatağı, 56 poliklinik bulunuyor.

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde günde 6 bin 92 hasta muayene ediliyor. Yılın ilk dört ayında 12 bin 607 hasta ameliyat edildi. Türkçe, İngilizce tıp fakültesi programlarına yılda 400’e yakın öğrenci alıyor.