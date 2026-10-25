Video oyunu şirketi Capcom, çevrim içi üyelik hizmeti Capcom ID sisteminde veri ihlali yaşandığını duyurdu.
Şirketin açıklamasına göre, üçüncü tarafın "yetkisiz erişimi" sonucunda 11,7 milyondan fazla kullanıcıyı etkileyen olayda milyonlarca hesaba ait e-posta adresleri açığa çıktı.
196 HESABIN ŞİFRESİ İZİNSİZ DEĞİŞTİRİLDİ
İhlal kapsamında 43 hesaba ait doğum tarihi, cinsiyet, ülke veya bölge ve kullanıcı takma adı bilgilerinin de etkilendiği belirtildi.
Ayrıca 196 hesabın şifresinde yetkisiz değişiklik yapıldığı bildirildi. Capcom, müşterilere ait kredi kartı bilgilerinin ihlalden etkilenmediğini açıkladı.
ŞÜPHELİ FAALİYETLER 19 EKİM’DE FARK EDİLDİ
Capcom, Capcom ID sistemine yönelik olası yetkisiz erişime işaret eden şüpheli faaliyetlerin 19 Ekim’de tespit edildiğini bildirdi.
Şirket, tespitin ardından erişimi engellediğini ve olayın nedenini ve kapsamını araştırmaya başladığını duyurdu.
KULLANICILARA DOLANDIRICILIK UYARISI
Capcom, açığa çıkan bilgilerin şirketi taklit eden dolandırıcılık e-postalarında kullanılabileceği konusunda kullanıcıları uyardı.
Şirket, Capcom ID kullanıcılarından şüpheli e-postalara karşı dikkatli olmalarını istedi.