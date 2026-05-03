Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan ve uzun zamandır atıl durumda olan Caprice Gold Otel, icra yoluyla yeniden satışa çıkarıldı.

'Jet Fadıl' olarak bilinen Fadıl Akgündüz ile özdeşleşen tesis için hazırlanan ilanda, toplam değer 2 milyar 50 milyon 250 bin lira olarak belirlendi.

33 BİN METREKARE ALAN, 700'Ü AŞKIN ODA

İlan bilgilerine göre, denize sıfır konumda yer alan otelin 33 bin 338 metrekare büyüklüğünde, toplamda 728 oda ve 1466 yatak kapasitesi olduğu aktarıldı.

Ayrıca taşınmazın 3. derece sit alanında kaldığı ve aynı zamanda 2. derece korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli olduğu belirtildi.

Diğer yandan mevcut yapının tapuda resmi olarak 'otel' niteliğiyle kayıtlı olmadığı, cins değişikliği yapılmadığı bilgisi de paylaşıldı.

İHALE HAZİRANDA

Otel için belirlenen 2 milyar liralık bedel üzerinden ilk artırmanın 9-16 Haziran 2026 tarihleri arasında, ikinci artırmanın ise 2-9 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.