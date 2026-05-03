Aydın'ın Didim ilçesinde bulunan ve uzun zamandır atıl durumda olan Caprice Gold Otel, icra yoluyla yeniden satışa çıkarıldı.
'Jet Fadıl' olarak bilinen Fadıl Akgündüz ile özdeşleşen tesis için hazırlanan ilanda, toplam değer 2 milyar 50 milyon 250 bin lira olarak belirlendi.
33 BİN METREKARE ALAN, 700'Ü AŞKIN ODA
İlan bilgilerine göre, denize sıfır konumda yer alan otelin 33 bin 338 metrekare büyüklüğünde, toplamda 728 oda ve 1466 yatak kapasitesi olduğu aktarıldı.
Ayrıca taşınmazın 3. derece sit alanında kaldığı ve aynı zamanda 2. derece korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli olduğu belirtildi.
Diğer yandan mevcut yapının tapuda resmi olarak 'otel' niteliğiyle kayıtlı olmadığı, cins değişikliği yapılmadığı bilgisi de paylaşıldı.
İHALE HAZİRANDA
Otel için belirlenen 2 milyar liralık bedel üzerinden ilk artırmanın 9-16 Haziran 2026 tarihleri arasında, ikinci artırmanın ise 2-9 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.
FADIL AKGÜNDÜZ'ÜN PROJELERİNDEN BİRİYDİ
Caprice Gold Didim, iş insanı Fadıl Akgündüz'ün turizm vizyonu kapsamında hayata geçirilen projelerden biri olarak biliniyor.
Aynı dönem Caprice Gold İstanbul ve Caprice Maldivler projeleri de kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.
Didim'deki tesis ise yıllar içinde tamamlanma ve işletme süreçlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle atıl hale geldi.
Yaklaşık 33 bin metrekarelik arsa üzerine kurulan ve 53 bin metrekareyi aşan kapalı alana sahip olan otel, döneminin en iddialı turizm yatırımları arasında gösteriliyordu.
Ancak uzun süreli kullanılmama durumu, yapının zaman içinde önemli ölçüde yıpranmasına neden oldu.