Ailesinin Disneyland’a sürprizine ablası gözyaşları içinde sevinirken, şüpheci ve pek de etkilenmemiş "yan bakışıyla" kadraja girip dijital alemin en unutulmaz simalarından biri haline gelen küçük kızın son hali ortaya çıktı. 2013 yılında internet kullanıcılarının yıllarca GIF ve görsel içeriklerinde kullandığı o ikonik bakışın sahibi Chloe, şimdilerde görenleri şaşkına çeviriyor.

‘İNTERNETİN KRALİÇESİ’ LAKABINI ALDI

Efsanevi anlar, Utah'lı David ve Katie Clem çiftinin YouTube kanallarında yayınladığı "Lily'nin Disneyland Sürprizi… YİNE!" başlıklı videoyla hayatımıza girmişti. Ablası Lily Sevinçten histerik şekilde ağlarken henüz 2 yaşında olan Chloe'nin sergilediği o rahatsız ve sorgulayıcı yüz ifadesi kısa sürede sosyal medyayı sallamıştı. Dönemin popüler platformları ve içerik devleri tarafından ‘internetin kraliçesi’ ve ‘koruyucu azize’ ilan edilen küçük kız adına özel Wikipedia sayfaları bile açılmıştı.

İNTERNET MİZAHI AİLEYE SERVET KAZANDIRDI

İnternet efsanesine dönüşen o anın etiketi sadece sosyal medya şöhretiyle sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz yıllarda dijital sahiplik sertifikası olarak bilinen NFT formatına dönüştürülen ikonik yan bakış görseli, tam 25 ETH karşılığında (yaklaşık 38 bin sterlin yani 2 milyon 482 bin 078 TL) alıcı bularak sahibine dev bir gelir sağladı.

SON HALİNİ GÖRENLER TANIYAMADI

Şimdilerde 15 yaşına basan ve sosyal medyada 700 binden fazla takipçisi bulunan genç kız, paylaştığı son fotoğraflarla çocukluk hallerini geride bıraktı görüldü. Geçtiğimiz günlerde popüler kültür festivallerine konuk olarak katılan, hayranlarına imza dağıtıp fotoğraf çektiren Chloe, dijital dünyadaki popülaritesini sürdürmeye devam ediyor. Yayınladığı etkinlik karelerini gören takipçileri ise aradan geçen 13 yılın ardından ikonik yüzün geçirdiği değişimi şaşkınlıkla karşılıyor.