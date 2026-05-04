ÇARDAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ÇARDAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/10 Esas

DAVACI :NURJAHAN SAPAROVA- Barbaros Adnan Menderes Cad. 28/1 Bozkurt/Denizli

DAVALI :BAYRAM KARADENİZ-***63907***-Rochrbach 19 Dornbırn 68509847 AVUSTURYA

Davacı Nurjahan Saparova tarafından aleyhinize açılan manevi tazminat davasının 12/11/2025 tarihli Adli Tıp Raporunda davalı sürücü Bayram Karadeniz'in %100 oranında kusurlu olduğunun belirlendiği anlaşıldığından;

Tebliğ mazbatası; "Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur."

Yeni duruşma tarihi 14/05/2026 günü saat 11:00'dır.

"HMK'nın 186. maddesi gereğince belirlenen gün ve saatte hazır olunmadığı takdirde gelmeyen tarafın yokluğunda sözlü yargılama yapılarak nihai kararın verilebileceği hususu tarafınıza ihtar olunur"

İşbu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır.

İLAN OLUNUR.

