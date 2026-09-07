ÇARDAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ÇARDAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/106 Esas

DAVACI :FİLİZ YALÇIN-***81567***- Mackenheım /Fransa Cumhuriyeti

DAVALI :HÜLYA SARIKAYA-***43652***- Bruderholzstr Reinach/İsviçre(Bilinen Adres)

Davacı Filiz Yalçın tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasının 10/06/2026 tarihli bilirkişi heyet raporunda dava konusu Denizli İli Çardak İlçesi Beylerli Mahallesinde kain 305 ada 4 parsel sayılı taşınmazın dava tarihindeki toplam değeri 191.284,92 TL, 305 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 500.677,36 TL, 180 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 923.598,13 TL, 228 ada 11 parsel sayılı taşınmazın 1.098,30 TL, Denizli İli Bozkurt İlçesi Sazköy Mahallesinde kain 164 ada 15 parsel sayılı taşınmazın 872.634,49 TL, 155 ada 16 parsel sayılı taşınmazın 763.876,04 TL, toplam değerin 4.350.999,24 TL olduğu, taşınmazların 1/2 hissesinin davacı adına tescili talebi doğrultusunda yapılan değerlemede, Denizli İli Çardak İlçesi Beylerli Mahallesinde kain 305 ada 4 parsel sayılı taşınmazın değeri 95.642,46 TL, 305 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 250.338,68 TL, 180 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 461.799,07 TL, 228 ada 11 parsel sayılı taşınmazın 549.464,15 TL, Denizli İli Bozkurt İlçesi Sazköy Mahallesinde kain 164 ada 15 parsel sayılı taşınmazın 436.317,25 TL, 155 ada 16 parsel sayılı taşınmazın 381.938,02 TL, toplam değeri 2.175.499,63 TL olarak belirlenmiştir.

Tebliğ mazbatası; "Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur."

İşbu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacaktır.

İLAN OLUNUR.

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