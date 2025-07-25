Ali Can POLAT

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta kendisine verilen Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV) değişiklik yetkisini jet hızıyla kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in temmuz ayında otomotiv piyasasındaki ÖTV artışı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önüne geldi. Erdoğan da burada indirim yetkisini kullanmadı aksine elektrikli araçlarda artırım kararı aldı. ÖTV değişikliği ile vatandaşın arabasına zam yağarken Hazine ve Maliye Bakanlığı, tepkiler üzerine açıklama yaparak ‘cari açığı azaltmak için yaptık’ dedi. Ancak ithal tekne ve yatlarda hem ÖTV hem de KDV yüzde sıfırken en ucuz yerli otomobillerde yüzde 116’dan başlayan vergi yükü olması, “Bakanlık cari açığın yükünü de dar gelirli ve orta sınıfın üstüne yıktı, zengine yine dokunmadı” dedirtti.

VERGİLER AZALMALI

Dün Resmi Gazete’de yayınlanan kararnameyle bazı modellerde ÖTV’ler 5-10 puan düşürülürken bazı modellerde 10-20 puan artırıldı. Elektrikli otomobillerde de matrah eşikleri yükseltildi ve ÖTV oranları 15’er puan artırıldı. Bu değişiklikler bazı modellerde yüzde 2.5-5.5 arasında indirim getirirken bazı modellerde yüzde 5.5-11 arası zam getirdi.

Sosyal medyada bir gecede fiyatların bu kadar değişebilmesine de tepki yağdı. Araç almayı planlayan vatandaşların planları bozuldu. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, ikinci el piyasasında fiyat artışları yaşanacağını söylerken Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Başkanı Ali Haydar Bozkurt, “Otomobile ulaşmayı kolaylaştıran, vergi yükünü azaltan çağdaş, yepyeni bir vergi sisteminin oluşturulmasını öneriyoruz” dedi.

Bu yatı Türkiye’den alan yüzde 20 KDV yüzde 0 ÖTV ödüyor. Yurt dışından getirten yüzde 0 KDV yüzde 0 ÖTV ödüyor.

Zengini görmeyip yoksullara yükleniyorlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, ÖTV düzenlemelerinin, cari açığı azaltmak için yapıldığı açıklamalarına tepkiler yağarken konu zenginler olunca cari açığın göz ardı edildiği görüldü. Türkiye’de satılan en ucuz otomobilde 493 bin 838 TL olan fiyat, yüzde 80 ÖTV, yüzde 20 KDV ile 1 milyon 66 bin TL’ye çıkıyor. Oysa 6 milyon Euro’luk (286 milyon TL) bir yat almak isteyen zenginler, Türkiye’de üretilmiş bir yat alırsa ÖTV ödemeyip sadece yüzde 20 KDV ödüyor. Bu yatı yerli üretip almayıp yurt dışından getirtirse KDV de ÖTV de ödemeden alabiliyor.

Bu arabayı alan yüzde 80 ÖTV yüzde 20 KDV ödüyor

Yüzde 27’den aldılar 220’ye çıkardılar

Yatlardan, teknelerden alınmayan vergi, otomobil sahiplerinden toplanıyor. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl’ün derlemesine göre otomotivde AKP’nin iktidara geldiği 2002’de vergi oranları yüzde 27’den başlıyordu. Bugün ise bu vergi oranları yüzde 70’ten başlıyor yüzde 220’ye kadar çıkıyor. Bingöl, “Temelde lüks tüketimi vergilemesi gereken ÖTV neden yatlara, kotralara uygulanmıyor” dedi. Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre yılın ilk 6 ayında motorlu taşıtlardan 315.3 milyar liralık ÖTV toplanmıştı. Aynı şekilde araç sahipleri 54.5 milyar liralık MTV de ödedi. Tolga UĞUR/SÖZCÜ