Merkez Bankası (TCMB) Türkiye ekonomisinin dış ticaret ve finansman dengesini gösteren Şubat 2026 dönemi cari işlemler verilerini açıkladı. Cari işlemler dengesinde ocaktaki 7 milyar dolardan sonra şubatta da 7.5 milyar dolar açık verildi. Veri 10 ayın zirvesi olarak kaydedildi. Böylece yılın ilk iki ayında toplam açık 14.5 milyar dolara ulaştı.

Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 9.2 milyar dolardı. Tablo yıllıkta daha da çarpıcı. Şubat itibarıyla 12 aylık cari açık 35.4 milyar dolara yükseldi. Geçen yıl şubatta 16.6 milyar dolar olan yıllık cari açık iki kattan fazla arttı. Dikkat çeken nokta, bu bozulmanın henüz savaşın ve enerji fiyatlarındaki sert yükselişin etkisi görülmeden yaşanması.

SICAK PARADA ANİ DURUŞ

Yani henüz savaşın cari açığı açıklanmadı. Şubat sonu itibarıyla başlayan İran savaşı kaynaklı en olumsuz etkileri ödemeler dengesi tarafında gözlenecek. İş Yatırım ekonomistlerinin tahminine göre yıl sonundan 47.5 milyar dolar cari açık bekleniyor. Bir sonraki Ödemeler Dengesi istatistikleri 13 Mayıs’ta açıklanacak. Cari açıktaki yükseliş dış ticaret dengesindeki bozulmadan kaynaklandı.

2025 yılı Şubat ayında 7.8 milyar dolar olan dış ticaret açığı, 2026 yılı Şubat ayında 9 milyar dolar, Ocak-Şubat dönemi dış ticaret açığı ise 15.3 milyar dolardan 17.4 milyar dolara çıktı. 2026 yılı Şubat ayında ihracat, geçen yıla göre yüzde 1.5 artarak 21 milyar dolar olmuş, ithalat ise yüzde 5.5 artarak 30.1 milyar dolar oldu. Sermaye girişlerinde de sert yavaşlama dikkat çekti; ocakta 14.1 milyar dolar olan sıcak para girişi, şubatta 125 milyon dolara kadar geriledi.

6.5 milyar dolarlık gizemli para çıkışı

İran’la ilgili gerilimin savaşa evrilmesinden hemen önce, şubatta Türkiye’den dikkat çekici büyüklükte kaynağı belirsiz para çıkışı (net hata noksan kalemi) yaşandı. Net hata ve noksan kalemi şubatta 6.5 milyar dolarlık çıkış kaydetti. Bu rakam, son 23 ayın en yüksek seviyesine işaret etti. Net hata noksanda son 12 aylık toplam çıkış 21.4 milyar dolara ulaşırken, altın ithalatına kota uygulamasının yürürlükte olduğu son 30 ayda birikimli çıkış 36.4 milyar doları buldu.