Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Mart ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. TCMB verilerine göre Mart ayında cari işlemler hesabı 4.087 milyon dolar açık kaydetti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1.471 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4.840 milyon dolar olarak gerçekleşti.

YILLIKLANDIRILMIŞ AÇIK 12,6 MİLYAR DOLAR

Yıllıklandırılmış verilere göre, Mart ayında cari açık yaklaşık 12,6 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 58,1 milyar dolar açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi ile ikincil gelir dengesi sırasıyla 61,8 milyar doları ve 398 milyon dolar fazla verirken, birincil gelir dengesi 16,7 milyar dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 2.672 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1.343 milyon dolar ve 2.177 milyon dolar oldu.

2025 yılı Mart ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 5,5 milyar dolar, net portföy yatırımları 13,2 milyar dolar, krediler 37,9 milyar dolar ve ticari krediler 1,7 milyar dolar katkı verirken; net efektif ve mevduatlar 21,4 milyar dolar negatif yönlü etki etmiştir. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv artışı 11,7 milyar dolar oldu.

DOĞRUDAN YATIRIM 338 MİLYON DOLAR OLDU

Mart ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net girişler 338 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 1.026 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 688 milyon dolar arttı.

Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 227 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 149 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

3 BİN 551 NİLYON PORTFÖY ÇIKIŞI

Portföy yatırımları Mart ayında 3.551 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 399 milyon dolar ve DİBS piyasasında 1.522 milyon dolar net satış yaptığı görülmektedir. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin bankalar ihraçlarında 782 milyon dolar net alış, Genel Hükümet ve diğer sektörler ihraçlarında sırasıyla 1.194 milyon dolar ve 428 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 2.830 milyon dolar ve 581 milyon dolar net kullanım gerçekleştirmişken, Genel Hükümet 58 milyon dolar net geri ödeme gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 839 milyon dolar ve 1.829 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 2.668 milyon dolar net artış kaydetti. Resmi rezervlerde bu ay 15.126 milyon dolar net azalış oldu.