Kendi döneminde kronikleşen ekonomik krize çare aramak için iktidarın devreye aldığı politikalar sanayicinin de çalışanın da yükünü katladı. Sanayici finansmana erişim sorunu ve kârsızlıktan sürekli dert yanarken sarı ilan siteleri adeta kiralık, satılık fabrika ve üretim tesisleri ile doldu.

MÜLKLER SATIŞTA

Türkiye’yi sarsan, yaklaşık yarım milyon kişinin mağdur olduğu fon krizi ise adeta sarı sitelere doping oldu. Ülke genelinde 2 bin 372 fabrika satılığa çıkarılırken sarı sitelere göre son 30 günde sadece Kocaeli’de 99 fabrika satışa çıkarıldı, bunların 45’i Gebze’de. Son 1 ayda, Bursa’da 149, Denizli’de 49, Balıkesir’de 25, Sakarya’da 57 ve İstanbul’da ise 253 fabrika için satılık ilanı verildi.

Fon krizinin etkisi ile satılık, kiralık üretim tesisi sayısının artabileceğine, üretimden kopuşun hızlanabileceğine dikkat çeken uzmanlar, “Çok kötü bir rüzgar geliyor” uyarısında bulundu. Fon krizi ile özellikle 1-2 bin metrekarelik tesislerin satış ve kiralamasında artış yaşandığı, fonda parası kalan bazı işverenlerin çalışan maaşlarını ödeyemediği, bazılarının ise işleri döndürmek için mülklerini satışa çıkardığı iddia edildi.

Gayrimenkul uzmanı Mustafa Dönmez, “Krizin ardından çoğu gayrimenkul uzmanına satılık, kiralık fabrika talebiyle gelen ilanlar arttı. Son örneği de Kocaeli Gebze’de oldu. Krizin etkileri ile satılık, kiralık fabrika sayısını artabilir. Çok kötü bir rüzgar geliyor” dedi.

YÜZDE 60 ARTTI

“Kocaeli’de de çok sayıda şirketin krizden etkiledi. Fon krizinden etkilenenler de var. Evini, yazlığını elinden çıkarmaya çalışanlar var” ifadelerini kullanan Dönmez, “İlk 10 ayda satılık fabrika sayısı, 2025’in aynı dönemine göre yüzde 60 arttı. Durum, Anadolu’da daha da vahim. İstanbul’da çok sayıda iş insanı fabrikasını satıp, işinden çıkmak istiyor” diye konuştu.

Maaşlar fonda kaldı firma yıl sonu kapanacak

- “Enflasyonla mücadele süreci nedeniyle KOBİ’ler çok zor durumdaydı, finansmana erişim sorunu ile mücadele ediyorlardı. Finansmana ulaşamayan, sıkışan bazı KOBİ’ler de fonlara yönelmiş, mağdur olmuş olabilir” ifadelerini kullanan İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Başkanı İlker Önel, “Bazı işletmeler çalışan maaşlarını fonda tutuyordu, şimdi maş ödeyemeyeceğini söyleyen, yıl sonunda kapatmaya gidecek firmalar var” dedi. “Fon krizinin etkilerini kasım-aralık ayında göreceğiz” diyen Önel, “Firmam İstanbul İkitelli OSB’de. 4-5 yıl önce kiralık, satılık yer bulunmazdı. Şimdi boş tesis sayısı artıyor. Böyle bir süreci görmedim” dedi. Önel, kapanmaların artacağını vurguladı.

‘Yatırım durdu, küçülme var, makineler ucuza gidiyor’

- Gayrimenkul uzmanı Uğur Demirhas, “Çok sayıda firma işlerini döndürme konusunda sorun yaşıyor. Satılık, kiralık fabrika ilan sayımız arttı ama alıcı da yok. Fiyatlarda düşüş var ama talep yok. Bu yıl kadar kötü bir sene yaşamadık. Mesela Gebze OSB’de hem fiyatı uygun hem metrekaresi büyük bir tesis var, talep yok. Sene başında yatırım planlayan firmalar, yer bakmak için bize gelmişti, çoğu yatırımı durdurdu, bazıları da yerlerini kiralamak istiyor. Makinelerini de ucuza elinden hızlıca çıkarmaya çalışanlar var” dedi.