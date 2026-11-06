Vasco da Gama'da kiralık forma giyen Carlos Cuesta'nın sakatlığı nedeniyle ameliyat olacağı belirtildi. Yılın kalan bölümünde sahalardan uzak kalacağı aktarılan Kolombiyalı stoperin Galatasaray'a erken dönüp dönmeyeceği, sarı-kırmızılı kulübün kararına bağlı.

Globo'nun haberine göre 27 yaşındaki futbolcu, kalça bölgesinde iki aydır yaşadığı problem nedeniyle ameliyat olacak. Cuesta, geçtiğimiz hafta Flamengo ile oynanan karşılaşma öncesinde de sakatlığı nedeniyle kadroya alınmamıştı.

OPSİYON KULLANILMAYACAK İDDİASI

Haberde, Cuesta'nın sözleşmesindeki 5,75 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı da ifade edildi. Oyuncunun Vasco da Gama ile kiralık sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor.

Sözleşmenin kalan bölümünü nerede geçireceğine ilişkin karar beklenirken Brezilya kulübü daha önce yaptığı açıklamada, "Vasco da Gama, oyuncunun durumuyla ilgili Galatasaray'la görüşmelerine devam ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

31 MAÇTA 2 GOL, 3 ASİST

Cuesta, bu sezon Vasco da Gama formasıyla dört farklı turnuvada toplam 31 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asist kaydetti.

Kolombiyalı stoper, 2024/25 sezonunun devre arasında Genk'ten Galatasaray'a transfer olmuştu.