İklim hedeflerinin, somut yatırımlara nasıl dönüştürülebileceği konusu COP31'de ele alınan temel başlıklardan biri, Bu süreçte özel sektör finansmanı kritik bir rol oynuyor. BBVA Başkanı, bu alanda ortaya çıkan fırsatların son derece büyük olduğuna dikkat çekerek “BBVA olarak yalnızca finansman sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda hem danışmanlık hizmeti sunarak hem de müşterilerimizin dönüşüm süreçlerine eşlik ederek bu sürece mümkün olan her şekilde katkıda bulunuyoruz” dedi.

Enerji dönüşümünün sunduğu fırsatlardan yararlanmak, reel ekonomide yenilenebilir enerji üretim kapasitesinin artırılmasının ötesine geçen, kapsamlı bir dönüşüm gerektiriyor. Bu dönüşüm; elektrik şebekelerine, enerji depolama çözümlerine, sanayinin elektrifikasyonuna ve dijital altyapılara yönelik yatırımların yanı sıra şirketlerin faaliyetlerini modernize etmesini ve yapay zekâ gibi yeni teknolojileri benimsemesini de gerektiriyor.

Bu bağlamda bankalar, sermaye sağlamanın ötesinde kritik bir rol üstleniyor. Şirketlerin uygulanabilir yatırım fırsatlarını belirlemelerine, teknolojileri değerlendirmelerine, riskleri yönetmelerine ve ihtiyaçlarına uygun finansman çözümleri yapılandırmalarına destek oluyor. BBVA, müşterilerinin bu dönüşüm sürecine eşlik etmek amacıyla finansmanı, uzman danışmanlık hizmetlerini ve sektörel bilgi birikimini bir araya getiriyor. Bankanın hedefi, daha üretken, rekabetçi ve dayanıklı bir ekonomiye katkıda bulunmak.

Carlos Torres Vila, konuşmasında ayrıca ekonominin elektrifikasyonunun yalnızca temiz enerji üretimi ve karbondan arındırmayla ilgili bir konu olmadığını; aynı zamanda rekabet gücü ve büyümenin yanı sıra dayanıklılık, güvenlik ve özerklik açısından da önem taşıdığını vurguladı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol ise özellikle son yıllarda iklim gündeminin ivme kaybettiği dönemlerde dahi BBVA'nın sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çalışmaların değerini önemini vurguladı. Birol, yapay zekânın yenilenebilir enerji üretimi ile elektrik talebi arasında daha etkin koordinasyon sağlayarak elektrik sistemlerinin verimliliğini artırma potansiyeline dikkat çekti. Birol, bu teknolojilerin, mevcut enerji kaynaklarından daha verimli şekilde yararlanılmasına ve elektrifikasyonun önündeki bazı engellerin aşılmasına katkıda bulunabileceğini ifade etti.

Panelde Carlos Torres Vila, BBVA ile Envision arasındaki uzun vadeli güven ve iş birliği ilişkisine, ayrıca enerji sektöründeki dönüşümün sunduğu fırsatlardan yararlanmak üzere iki şirketin birlikte yürüttüğü çalışmalara dikkat çekti.

Kısa adıyla COP31 olarak anılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında küresel çabaları ilerletmek üzere hükümetlerin, uluslararası kuruluşların ve şirketlerin temsilcilerini Antalya'da bir araya getiriyor. COP31 Başkanlığı tarafından gündeme getirilen öneriler arasında, küresel nihai enerji tüketiminde elektriğin payının yaklaşık %23 olan mevcut seviyesinden 2035 yılına kadar %35'e çıkarılması da bulunuyor. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine dayanan bu hedef doğrultusunda, iklim hedeflerini somut yatırımlara dönüştürmek için sermayenin harekete geçirilmesi COP31 gündeminde önemli bir yer tutuyor. BBVA, bu yılki zirvede COP31 küresel bankası olarak yer alıyor.

BBVA, elektrik değer zincirinin tamamını kapsayan bir sürdürülebilir finansman sağlıyor

BBVA'nın Ocak 2025'ten bu yana sürdürülebilir işlere aktardığı yaklaşık 60 milyar euro; elektrik üretimi ve tedarikinin yanı sıra elektrik şebekeleri, enerji depolama, ulaşımın, sanayinin ve binaların elektrifikasyonuyla bağlantılı işlemleri de kapsıyor. Bu faaliyetler, elektrik arzı ile elektrik talebinin elektrifikasyonu arasında dengeli bir dağılım gösteriyor.

Toplam tutarın yaklaşık 24 milyar eurosu, güneş enerjisi ve rüzgâr enerjisi gibi teknolojiler dahil olmak üzere yenilenebilir enerji üretimi ve elektrik tedarikiyle bağlantılı işlemlerden oluşuyor. Yaklaşık 7 milyar euroluk bölüm elektrik şebekeleri, enerji depolama ve batarya sistemleriyle ilişkili. Yaklaşık 27,5 milyar euro ise ağırlıklı olarak ulaşım, sanayi ve binalarda enerji talebinin elektrifikasyonuna yönelik işlemleri kapsıyor.

Elektrik üretimi ve depolama alanındaki işlemler arasında Türkiye'de hayata geçirilen iki proje öne çıkıyor. Bunlardan ilki, Tosyalı'nın iki güneş enerjisi santrali geliştirmesine yönelik 187 milyon euroluk finansman. Diğeri ise rüzgâr enerjisi üretimini batarya sistemleri aracılığıyla enerji depolama çözümleriyle bir araya getiren Aksa Enerji projesine sağlanan 124 milyon dolarlık. BBVA Kolombiya ise, elektrik iletim projelerini de içeren yatırım planını desteklemek amacıyla Grupo Energía Bogotá'ya 500 milyar peso kredi sağladı.

Ulaşım alanında BBVA, 2025 yılında elektrikli ve hibrit araç alımlarına yönelik sürdürülebilir finansman kapsamında 2 milyar euronun üzerinde kaynak sağladı. Ayrıca İtalya'da elektrikli araç şarj altyapısının geliştirilmesi amacıyla Ricarica'ya sağlanan 800 milyon euroluk finansman işleminde yer aldı.

Enerji dönüşümünde elektrifikasyonun kritik rolü

BBVA Sürdürülebilirlik ve Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı (CIB) Global Lideri Javier Rodríguez Soler de, Sam Peacock (SSE), Esther Finidori (Schneider Electric) ve Luiza Demôro (BloombergNEF) ile birlikte, 'Temiz elektrikten, elektrifikasyon ekonomisine: 2035'te %35 hedefine nasıl ulaşılır?' başlıklı bir başka panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde; sanayinin, ulaşımın ve binaların elektrifikasyonu için gerekli enerji üretimi, elektrik şebekeleri, depolama çözümleri ve teknolojilere yönelik yatırımların nasıl hayata geçirilebileceği ele alındı.

Javier Rodríguez Soler konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “Ekonominin elektrifikasyonu için gerekli teknolojilerin büyük bölümü bugün zaten mevcut. Şimdi önümüzdeki temel zorluk, bu teknolojik potansiyeli finanse edilebilir ve geniş ölçekte hayata geçirilebilir projelere dönüştürmek. BBVA olarak şirketlerle birlikte çalışarak ihtiyaçlarına uygun finansman çözümleri yapılandırıyor ve bu yatırımların hayata geçirilmesini kolaylaştırıyoruz.”