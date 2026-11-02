Eskiden Trump yönetimine yakınlığıyla bilinen ancak sonradan muhalif olan ABD'li gazeteci Tucker Carlson, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı 7 Kasım'da nükleer silah kullanmaya karar verebileceğini öne sürdü.

Buna göre Trump yönetimi, İran'ın nükleer tesisinin bulunduğu ve "bomba geçirmez" olarak değerlendirilen Kazma Dağı nükleer tesisine karşı nükleer bomba kullanabilir.

Carlson, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu yönde Trump'a baskı yaptığını iddia etti.

X hesabından açıklama yapan Carlson, Netanyahu'nun Trump'ı her gün aradığı yönündeki iddiasını kimliğini açıklamadığı üst düzey bir yetkiliye dayandırdı.

Carlson paylaşımında, "Netanyahu'nun baskısı altında, Trump yönetimi İran'a nükleer saldırı başlatmaya günler kala olabilir. Bu konuda son derece bilgi sahibi üst düzey bir isim, Netanyahu’nun her gün Trump'ı bu konuda aradığını söylüyor" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray, Pentagon ve İsrail yönetimi de iddiaları doğrulayan resmi bir açıklama yapmadı.

Trump yönetiminin İran'a nükleer saldırı kararı aldığına ilişkin doğrulanmış bilgi bulunmuyor.

Karar için gelecek hafta sonunu işaret eden gazeteci, "Yakından takip edenler, Trump'ın nükleer silah kullanıp kullanmayacağına önümüzdeki hafta sonuna kadar karar vereceğini söylüyor. Takdir edilmesi gereken bir nokta, tereddüt ediyor olması" dedi.

KAZMA DAĞI TESİSİ İDDİASI

Carlson, olası saldırının hedefinin İran'ın yer altındaki Kazma Dağı tesisi olabileceğini ileri sürdü.

Gazeteci, İsrail istihbaratının İran'ın burada uranyum zenginleştirme faaliyetlerini yeniden başlattığını iddia ettiğini aktardı.

Tesisin bulunduğu tünellerin yaklaşık 90 metre kalınlığında granit tabakayla korunduğunu savunan Carlson, ABD'nin geleneksel silahlarının bu derinliğe ulaşamayacağını ve nükleer saldırının "tek askeri seçenek" olabileceğini öne sürdü.

Gazeteciye göre Trump, İran konusunda Başkan Yardımcısı JD Vance ile özel temsilcisi Steve Witkoff'un görüşlerini de dinliyor.

Carlson, iki ismin İran'la yeni bir anlaşmaya varılabileceğini savunduğunu belirtti.

Netanyahu'nun geçen haftaki seçimlerin ardından hükümet kurmakta sıkıntı yaşadığını ileri süren Carlson, İran'la savaşın İsrail Başbakanı'nın siyasi geleceği açısından önem taşıdığını iddia etti.

Netanyahu'nun 27 Eylül'de gizlice Abu Dabi'ye giderek yeni bir saldırı için Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğini aradığını, ancak talebinin reddedildiğini de öne sürdü. Bu iddialar bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

İRAN NÜKLEER SİLAHA HAZIRLANIYOR

Bu açıklamalar resmi bir kaynak tarafından doğrulanmasa da, İran'ın son günlerdeki hazırlıkları dikkatlerden kaçmadı.

Son haftalarda İran, nükleer bir saldırı gerçekleşmesi durumunda vatandaşların kendilerini nasıl koruyacaklarını anlatan sivil savunma kılavuzları dağıtmaya başladı.

Devrim Muhafızları ile bağlantılı yayın organları tarafından aktarılan talimatlar; pencerelerden uzak durulması, güçlendirilmiş binalara sığınılması ve kapalı alanlarda kalınması gibi doğrudan ve net uyarılardan oluşuyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı askerlere de Nükleer, Biyolojik, Kimyasal Silahlara Karşı Hayatta Kalma çantaları dağıtıldı.

Bu çantalarda nükleer ve kimyasal silah zehirlenmesine karşı ilaçlar yer aldı. Çanta, ayrıca bir gaz maskesi ile birlikte geldi.

İran, Nükleer bir silah kullanımına dair resmi bir açıklama yapmadı.

AXİOS'TAN DİKKAT ÇEKEN YAZI

ABD merkezli Axios'a konuşan kaynaklar, Netanyahu'nun 3 Kasım'daki ara seçimlerin hemen ardından İran'a saldırıların başlatılması için Trump'a baskı yaptığını aktardı. Trump'ın ise müzakerelerin seyrini görmek ve diplomatik girişimlere daha fazla zaman tanımak istediği belirtildi.

Trump, cumartesi günü gazetecilere İran'la görüşmelerin iyi gittiğini ve acele etmediğini söyledi. Bununla birlikte İran'daki bir veya iki nükleer tesisin hâlâ ele alınması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bunu 10 dakikada yapabiliriz. Planımız hazır. Kazma Dağı'na bakabilirsiniz. Bununla ilgilenmemiz gerekiyor. Bunu çok hızlı bir şekilde yapabiliriz"