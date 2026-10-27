Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ile yürütülen ticaret görüşmelerinde anlaşma ihtimalini Kanada’nın çıkarlarına ve kırmızı çizgilerine bağladı.

Carney, Washington yönetiminin bu hassasiyetleri kabul etmeye yaklaşmasının anlaşmaya varma olasılığını artıracağını söyledi.

Bir programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Carney, ABD Başkanı Donald Trump’ın olası bir anlaşmayı imzalayıp imzalamayacağını bilmediğini belirtti.

Kanada’nın kendi çıkarlarına ve kırmızı çizgilerine uygun bir anlaşmayı kabul etmeye hazır olduğunu vurguladı.

TRUMP: 'YAKINDA'

Carney, Kanada’nın söz konusu kırmızı çizgiler nedeniyle ağustos ayında teklif edilen anlaşmayı imzalamak istemediğini dile getirdi.

ABD’nin Kanada’nın hassasiyetlerini kabul etmeye yaklaşmasının önemine işaret eden Carney, “ABD'nin bu yönleriyle kabul etmeye yaklaştığı ölçüde anlaşmaya varma olasılığı daha yüksek. Bunu değerlendireceğiz.” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da Michigan eyaletindeki seçim konuşmasında Kanada ile yaşanan ticaret meselesine değindi.

Trump, iki ülke arasındaki ticaret sorununun “yakında çözüme kavuşturulacağını” belirtti.